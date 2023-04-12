iOS 16.5 Beta 1 ile iPhone'unuza hangi güncellemeler gelecek?

Apple, iOS 16.4 güncellemesini yayınlamasından yaklaşık bir hafta sonra, iOS 16.5'in ilk beta sürümünü de yayınladı. iOS 16.4 ile birlikte hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri ve yeni özellikler, yeni emoji ve aramalarda Ses İzolasyonu gibi özellikler yayınlandı. Perşembe günü yayınlanan ilk iOS 16.5 beta sürümü, birkaç yama ve yine birkaç özellik içeriyor.

Yeni iOS özellikleri eğlenceli olabilir, ancak yeni yazılım sorunlara neden olacağını düşünüyorsanız kullandığınız telefon yerine yedek bir Apple cihazınıza beta sürümünü yüklemenizi öneririz. Apple, beta testçilerine, yeni yazılımdaki herhangi bir sorunu şirkete bildirmek için kullanabilecekleri Feedback adlı bir uygulama sağlar. Bu şekilde, sorunlar genel yayınlanmadan önce ele alınabilir.

İşte beta testçilerinin şimdi deneyebilecekleri iOS 16.5 beta 1 ile gelen yeni özellikler

Apple News'a Spor sekmesi eklendi

Apple News uygulaması 2015 yılında piyasaya sürüldü ve ilk iOS 16.5 beta sürümü, uygulamaya ilk kez bir Spor sekmesi getiriyor. Sekmeyi uygulamayı açtığınızda ekranınızın altındaki araç çubuğunda bulabilirsiniz. Önceden araç çubuğu, Bugün, News Plus, Ses, Takip ve Arama sekmelerini gösteriyordu. iOS 16.5 beta 1, Spor sekmesine yer açmak için Arama sekmesini kaldırıyor.

Siri'den ekran kaydı yapmasını isteyin

iOS 16.5 beta 1 ile, Siri'den sizin için ekran kaydı yapmasını isteyebilirsiniz. Bu beta öncesinde, ekran kayıt aracını Kontrol Merkezi'ne eklemeniz, daha sonra aracı manuel olarak açmanız gerekiyordu. Bu özelliği kullanmak için artık Siri'ye direktif verebilrisiniz Bu, kayıt açıp kapattığınız videolarınızın başlangıcını ve sonunu düzenleme zamanınızı kısaltabilir.

iOS 16.5'in genel kullanıma ne zaman sunulacağı hakkında henüz bir açıklama yok. Ayrıca, bu beta özelliklerinin iOS 16.5 ile sunulacağı veya güncelleme ile gelecek tek özellikler olup olmayacağı da garanti değil.