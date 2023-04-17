Apple'ın Metalens Teknolojili AR Gözlükleri 2026 veya 2027'de Piyasaya Sürülecek

Apple'ın AR Headset (Kulaklığını) WWDC 2023 etkinliği sırasında iOS 17 ve iPadOS 17 gibi güncellemelerle birlikte tanıtması bekleniyor. Ek olarak, Apple'ın kompakt bir tasarıma sahip başka bir AR ürünü geliştirdiği bildiriliyor. Tanınmış bir teknoloji analisti ise, Apple'ın metalens teknolojisine sahip AR Gözlüklerini 2026 veya 2027'de piyasaya süreceğini tahmin ediyor.





Analist Ming-Chi Kuo'nun makalesine göre; Apple, ürünlerinde geleneksel plastik kaplamalar yerine metalens teknolojisinin kullanımını araştırıyor. Daha önce Apple'ın bu teknolojiyi gelecek iPhone ve iPad modellerine entegre edebileceğine dair raporlar yayınlanmıştı. Kuo, metalens kapaklarının seri üretiminin 2024'te başlayabileceğini ve Face ID gibi özellikleri içerebileceği iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılabileceğini iddia ediyor.

Işığı odaklamak için metayüzeyleri kullanan düz bir örtü olan metalens teknolojisi bazılarınıza yabancı gelebilir. Ancak metal kapakların Apple'ın şu an kullandıklarına göre daha ince olduğu bildiriliyor. Analist Ming-Chi Kuo, üretim istenildiği gibi devam ederse, Apple'ın AR Gözlükleri için metalens kapakları en erken 2026'da kullanabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, Apple'ın önümüzdeki yıllarda kameralarında aynı lens teknolojisini kullanabileceği de vurgulanıyor.





Özellikle, Apple'ın AR Gözlükleri için metalens kapakların potansiyel kullanımıyla ilgili detaylı bilgilerin ilk kez ortaya çıktığı belirtiliyor. Kuo daha önce Apple'ın AR Gözlükleri'nin geliştirilmesini bir süre askıya aldığını ve önceliği AR Headset'lere verdiğini belirtmişti.Lansmanın kesin tarihi açıklanmamış olsa da, Apple'ın AR Kulaklığını WWDC 2023 etkinliği sırasında duyurması ve bu yıl içinde tüketicilere sunulması bekleniyor.

Potansiyel kullanım durumları göz önüne alındığında, Apple AR Gözlükleri günlük kullanım için tasarlanmış gibi görünürken, AR Headset ev kullanımı için daha uygun olabilir. Bu nedenle, AR Gözlüklerinin özellikleri mesajlar, aramalar ve e-postalar gibi yardımcı programlara öncelik verebilir. Öte yandan, AR Headset eğlenceyi, özellikle oyun oynamayı ve diğer sürükleyici deneyim biçimlerine odaklanabilir. Metalens kapakların AR Gözlükleri için kullanımı gibi Apple'ın ürün planlarına dair son kararın tamamen Apple'a ait olduğu ve potansiyel olarak değişebileceğini ise belirtmeden geçemiyoruz.

Sizce AR Headset ve gözlükler popüler olacak mı?