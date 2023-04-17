NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Özel Model ortaya çıktı

NVIDIA'nın GeForce RTX 4060 Ti özel modelleri hakkında yeni detaylar sızdırılmaya başladı ve artık bu modellerin saat hızları hakkında bilgimiz var.



2580 MHz'e kadar hızı ve RTX 3070 Ti İle eşit performansıyla : GeForce RTX 4060 Ti



Bu model, non-referans bir PCB ve soğutma çözümü içeren özel bir tasarıma sahiptir ve referans saat hızlarına göre 45 MHz'lik bir artış olan 2580 MHz'e kadar fabrika hız aşırtmalarıyla birlikte gelir. Görünüşe göre hız aşırtmalar, RTX 4070 türevlerinde gördüğümüz kadar büyük olmayacak, ancak oyunlarınız yine de biraz ekstra performans elde edebilecek.



RTX 4060 Ti'ın 8 GB olarak çıkması bekleniyor ancak bu ileride değişebilir de. Eğer iddialar doğru çıkar da 8 GB olarak piyasaya sürülürse ve RTX 3060'ın 12 GB GDDR6 VRAM'ı olduğu düşünülürse biraz hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor. 3060 Ti'da, 8 GB'a sahipti, ancak 128-bit'lik veri yolu arabirimi yoktu.



Her iki son nesil 3060 serisi kartta sırasıyla 192 ve 256 bit veri yolu arabirimleri bulunuyordu. RTX 4060 serisindeki 128 bitlik bir çözüm, kesinlikle 1080p çözünürlükçü oyuncuları hedefleyeceklerini ve ekstra önbelleğin, Ti değişkeninde bir tür giriş seviyesi ile 1440p oyun oynamayı telafi edebileceğini gösteriyor.