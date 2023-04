Samsung gelecekte arama motoru olarak Google yerine Bing'i kullanabilir

Samsung'un, Google'a 2023'ün Mart ayında Microsoft'un Bing'ini varsayılan arama motoru yapmak istediğini söylediği bildirildi.

Tabii ki, ezelden beridir varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullanan Samsung'un bu radikal kararını Google hafife almayacaktır. Ancak bu keskin değişimin arkasındaki neden tam olarak ne? İpucu verelim: İşin içinde yapay zeka var.

Samsung, Galaxy telefonları için varsayılan arama motoru olarak Bing'i kullanma sinyalleri verirken, Google dört yeni yapay zeka destekli araç üzerinde çalışıyor

The New York Times, Google iç iletişimini ele geçirdi ve buna dayanarak Google, sadece para kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsung'un arama motorundaki yapay zeka eksikliği nedeniyle Google'dan ayrılması durumunda Apple'ın da aynısını yapmasını engelleyecek bşr şey olmamasından çekiniyor. Unutmayın, her iki şirket de Google ile sözleşmeli ve şirkete yüklü bir ücret ödüyor.

Bu durum Google'ı aşırı çalışmaya itti ve şirket, Google Arama'ya entegre edilecek yapay zeka destekli özellikler üzerinde planlama yapmaya başladı. Eğlenceli kısma ise şimdi geliyoruz. Raporlar bize özelliklerin Google I/O 2023'te görünebileceğini söylüyor. Bunu dört gözle bekliyoruz çünkü rekabet her zaman itici bir güçtür. Ancak, Google'ın bir sonraki ana etkinliğine bir aydan az bir süre kaldığı için bunu nasıl kotaracağını da tam olarak kestiremiyoruz.



Sadece bu da değil. Google, Magi adı verilen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, arama, görüntüler ve daha fazlası gibi tüm hizmetlerine yapay zeka entegre etmeyi planlıyor. Buna ek olarak şirket, Google Görsel'de resimler oluşturacak GIFI adlı yeni bir araç üzerinde çalışıyor ve Tivoli Tutor adında bir araç daha var ki bu, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla yeni bir dil öğrenmelerine yardımcı olabilir. Son olarak, kullanıcıların internette gezinirken chatbot soruları sormasına olanak tanıyan Searchalong adlı bir Chrome uzantısı da görebiliriz.



Açıkçası, tüm bunlar kulağa kesinlikle korkutucu ama aynı zamanda heyecan verici geliyor. Örneğin, Apple ve Samsung, Google'dan ayrılıp Microsoft'a geçmeye karar verirse, bu potansiyel olarak Google için 23 milyar dolarlık bir kayıp anlamına gelebilir, çünkü sözleşmelerin toplamı bu bedelde. Öte yandan, bu, OEM'lerin cihazlarına daha fazla yapay zeka entegre etmek için daha fazla yol aradığını ve kullanıcıların da aynısını istediğini fark etmek için harika bir zaman. Evet, Google Bard zaten mevcut, ancak kesinlikle ChatGPT ile aynı seviyede değil. Geleceğin ne getireceğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak Google I/O 2023'te daha fazla bilgi edineceğiz ve sizi bilgilendireceğiz.