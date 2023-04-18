Sega, Angry Birds'ün sahibi Rovio'yu satın alıyor

Japon video oyunu firması Sega, popüler mobil oyun Angry Birds'ün sahibi Rovio'yu satın almak için 706 milyon € (776.5 milyon $) teklif etti.Firmalar tarafından Pazartesi günü yapılan ortak basın açıklamasına göre Sega, Finlandiya merkezli Rovio için hisse başına 9,25 € teklif etti.Rovio CEO'su Alexandre Pelletier-Normand, "Rovio ve Sega'nın güçlerini birleştirmek inanılmaz derecede heyecan verici bir gelecek sunuyor" dedi.Sega'nın CEO'su Haruki Satomi, mobil oyun pazarının, Sonic Hedgehog da dahil olmak üzere şimdiye kadar çok sayıda video oyunu yayınlayan Sega'nın uzun vadeli hedefi için önemli bir genişleme olduğunu söyledi.