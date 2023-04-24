Google Pixel Fold'un ilk görüntüleri sızdı!

Şimdiye kadarki en kapsamlı Pixel Fold sızıntısı ile karşı karşıyayız.



Google Pixel Fold'u uzun zamandır duyuyoruz, ancak ilk defa gelecek ay gerçekleşmesi planlanan Google I/O etkinliğinde tanıtılacak modelin videosunu bu kadar net şekilde gördük.



Arama motoru devinin, Pixel 7a'ya ve hatta bir Pixel Tablet'e ek olarak Google Pixel Fold'u tanıtması bekleniyor.

Şimdiye kadarki çok sayıda sızıntı görüntüler sayesinde, tasarım ve kamera ekipmanları da dahil olmak üzere katlanabilir mobil cihazdan ne bekleyeceğimiz konusunda az çok bir fikir edindik. Geçtiğimiz hafta sonu ise, sızdırdığı görüntülerle meşhur Kuba Wojciechowski, Pixel Fold'u ilk defa gerçek hayatta çalışırken görebileceğimiz bir video paylaştı.



Wojciechowski'nin Twitter'da paylaştığı video, hem kapak görüntüsünü hem de daha geniş dahili ekranı gözler önüne seriyor. Kıyaslayacak olursak, Galaxy Z Fold 4'ün zarif tasarımından çok farklı olan bazı kalın çerçeveler göze çarpıyor. Videodan ekranın kalitesi hakkında pek bir bilgi edinemiyoruz çünkü gizlilik nedenleriyle ekranın büyük bir kısmı bulanıklaştırılmış.

Dış Ekran: 1080 x 2092 piksel, 5.8 inç, 408 ppi, 120 Hz, OLED

1080 x 2092 piksel, 5.8 inç, 408 ppi, 120 Hz, OLED İç Ekran: 1840 x 2208 piksel, 7.6 inç, 380 ppi, 120 Hz, OLED

1840 x 2208 piksel, 7.6 inç, 380 ppi, 120 Hz, OLED İşlemcisi: Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2

Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2 Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM

12 GB LPDDR5 RAM Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Kamera: 48MP arka kamera, 1/2" sensör f/1.7, 10.8MP 121.1° f/2.2, 10.8MP telefoto f/3.05, 5x optic zoom, 20x Super Res zoom , LDAF sensörü, 4K video kaydı

48MP arka kamera, 1/2" sensör f/1.7, 10.8MP 121.1° f/2.2, 10.8MP telefoto f/3.05, 5x optic zoom, 20x Super Res zoom , LDAF sensörü, 4K video kaydı Ön kamera: 9.5MP, f/2.2

9.5MP, f/2.2 Bağlantı: 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC

Google, Pixel Fold adlı katlanabilir akıllı telefonunu Google I/O etkinliğinde tanıtacak. Tanıtımdan önce ise Jon Prosser, Google'ın ilk katlanabilir telefonuyla ilgili tüm detayları paylaştı. Prosser'ın videosu, Pixel Fold'un teknik özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve çıkış tarihi gibi her şeyi açıklıyor.

Prosser'a göre, Google Pixel Fold'u resmi olarak ilk kez 26 Nisan'da tanıtacak. Daha sonra, Pixel Fold'un resmi duyurusunu Google I/O etkinliğinde 10 Mayıs'ta yapacak. Google'ın telefonu ön siparişe sunması beklenirken, operatör ön siparişleri 30 Mayıs'ta başlayacak ve sevkiyatlar 27 Haziran'da başlayacak.

Prosser, lansmanda iki modelin tanıtılacağını söylüyor. İlk model, karbon ve porselen renk seçenekleriyle sunulan 256 GB Pixel Fold, 1.799 dolarlık bir fiyatla satışa sunulacak. Diğer model ise yalnızca siyah (obsidyen/karbon) renkli, 512 GB hafızalı ve 1.919 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak.