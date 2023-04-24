Xbox çıkması 10 yıl sürebilecek gizemli bir oyuna sahip

Xbox, yapımının 10 yıl sürebileceğini söylediği gizemli bir oyun serisi üzerinde çalışıyor.

Xbox'ın şu anda yapımı on yıl kadar sürebilecek gizemli bir devam oyunu projesi olduğu ortaya çıktı.

Axios'tan Stephen Totilo tarafından fark edilen habere göre; bir grup kendini oyun tutkunu olarak tanımlayan oyuncu, Microsoft'un Activision Blizzard satın almasını engellemeye çalışıyor ve iş mahkemeye taşınmış durumda. Devam eden bir hukuk mücadelesindeki ilgili mahkeme belgelerinde de bu oyunun bahsi geçiyor.

Belgelerin bir bölümünde, triple-A oyunların uzun sürelerde geliştirilebileceği, örnek olarak Halo Infinite'in verildiği açıklanıyor (ancak geliştirme süresi ve maliyeti gizleniyor).

Belgelerde daha sonra şu ibareler geçiyor: "Örneğin, bir Microsoft yöneticisine göre, [gizli], [gizli] serisinden beklenen bir başka oyunun geliştirilmesi on yıl sürebilir."

Bu, henüz duyurulmamış tamamen yeni bir oyun mu, yoksa E3 2018'de duyurulan ve dolayısıyla en az beş yıllık bir geliştirme sürecinde olduğu düşünülen The Elder Scrolls 6 gibi oyuncuların zaten bildiği bir şey mi, tam olarak net değil.

Bethesda oyun stüdyosundan Todd Howard, 2021'de "The Elder Scrolls 6'nın tasarım aşamasında olduğunu düşünmek güzel" açıklamasında bulunmuş ve Xbox özel oyununun hala birkaç yıl sonra çıkabileceğini belirtti.

Bu bilgilerin sızdığı belgelerin olduğu dava, Kaliforniya, New Mexico ve New Jersey'de bulunan 10 video oyunu oyuncusu tarafından açılan özel bir karşı tekel davayla ilgili.

Geçen Aralık ayında Kaliforniya'daki bir federal mahkemede Microsoft'un önerdiği 69 milyar dolarlık Activision Blizzard alımının rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğini veya Clayton Yasasını ihlal ederek bir tekel oluşturabileceğini öne sürerek şikayette bulunuldu.

ABD Bölge Yargıcı Jacqueline Scott Corley, Mart ayında davayı yeterli kanıt sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ancak, davacılara yasal itirazlarını düzeltmeleri için 20 gün verildi ve bu ayın başlarında Microsoft'tan düzeltilmiş bilgiler, bir strateji notu ve anlaşmanın ana rakibi Sony Interactive Entertainment'tan yeni bilgiler içeren değiştirilmiş bir dava açtılar.