Apple, akıllı saati için bir yapay zeka sağlık koçu geliştiriyor

Apple cihazları hali hazırda bize bazı sağlık verileri sağlıyor ancak yakında bu işi ilerletip sağlığımızı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda tavsiyeler de verecek.Apple egzersiz, diyet ve uyku için kişiselleştirilmiş programlar oluşturmak üzere Apple Watch verilerinden yararlanan,isimli yapay zeka tabanlı bir sağlık koçu geliştiriyor. Vaat edilen uygulamanın abonelik gerektireceği ve hiçbir değişiklik olmadığı sürece 2024'te başlatılacağı bildirildi.Yakın vadede "Sağlık" uygulaması daha kullanışlı hale gelebilir. Apple, iPadOS 17 sürümü ile "Sağlık" uygulamasını iPad'lere de getiriyor. Başka bir yenilik ise Sağlık'In sorduğu gününüzle ilgili soruları yanıtlamanız halinde, ruh halinizi izlemenize yardımcı olacak bir güncelleme. Bu yıl sağlık uygulamasına vizyon ve duygu takibi araçlarının da ekleneceği söyleniyor. Duygu izleyici, kullanıcıların her gün ruh hallerini not edecek, günlük bazı sorular soracak ve zaman içinde yanıtlara göre karşılaştırma yapacak. Miyopluk gibi görme sorunlarını yönetmek için de Sağlık'ı kullanabileceksiniz.Dahası, Apple'ın yıllardır üzerinde çalıştığı, kan şekeri ölçümlerini parmak iğneleri yerine sensörler kullanarak alan noninvasive glikoz monitöründe de ilerlemeler kaydettiği bildiriliyor. Bu tür glikoz sensörleri, Abbott gibi benzer teknolojilerden yararlanan şirketlerle sağlık dünyasında bir sıçrama yapmıştı.Son zamanlarda çıkan bir söylentiye göre ise, Apple'ın Day One uygulamasına çok benzer şekilde günlerinizi belgelemeye yardımcı olacak bir günlük kaydı uygulaması yayınlayabileceği.Apple şimdilik bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor.