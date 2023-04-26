Gizli İsyan ve 2023 Dünya Şampiyonası Call of Duty®: Mobile’ın 4. sezonu ile başlıyor.

Call of Duty: Mobile'ın 2023 yılı 4. Sezonu olan "Gizli İsyan", 26 Nisan'da başlıyor. Yeni sezonla birlikte ayrıca Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 2023 turnuvası da 1.3 Milyon dolarlık ödül ile geri dönüyor.

2023 yılı dördüncü sezonu olan "Gizli İsyan" ile oyuncular gölgelerde gizlenen sırları ortaya çıkarmak için mücadele verecek. Yeni sezonda oyuna yeni çok oyunculu harita olan Arsenal, yeni Büyük Savaş: Çatışma oyun modu, yeni Makarov silahı ve özel tematik etkinlikler geliyor.

26 Nisan'da Android ve iOS üzerinden erişilebilir olacak yeni sezonla birlikte oyuncular yeni savaş biletinin yanı sıra Amerikan Bulldog – İç Kızıl ve Dame – Zehirli Pençe operatörlerini, yeni Şok Dalgası BR sınıfı, OTs 9 SMG silahı, yeni silah tasarımları, profil kartları, tılsımlar, oyun içi puanlar (CP) ve sezon boyunca eklenecek çok daha fazla içeriği kazanma fırsatı yakalayacak.

Ek olarak, dünyanın dört bir yanından en iyi takımların yarıştığı, ESL FACEIT Group ile ortaklaşa canlı yayınlanan ve Snapdragon Pro Series'in ev sahipliği yaptığı destansı bir 2022 sezonunun ardından; Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 1.3 Milyon dolarlık devasa ödül havuzuyla geri dönüyor. Tüm oyuncular, 4. sezonla birlikte oyun destansı yeni silahlar ve operatörler de dahil olmak üzere oyun içi ödüller kazanmak için yarışabilir ve oyunun sonraki aşamalarına katılmaya hak kazanabilirler.

Her seviyeden oyuncu için hazırlanan Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 2023, Kuzey Amerika, Orta Doğu/Avrupa/Kuzey Afrika, Hindistan, Latin Amerika ve Japonya'da Snapdragon Pro Serisi aracılığıyla bölgesel olarak yürütülen birden fazla aşamada gerçekleşecek. Turnuvanın birinci aşaması, bu heyecan verici ve küresel rekabet edilen etkinliğin başlangıcında kaydolan tüm oyunculara, yeni bir profil çerçevesi, silah kaplaması ve profil kartı hediye edecek.