Japonlar Ay'a ayak basamadı!

Ispace, HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander'ın 1640GMT'de Ay'a iniş yapmasının planlandığını ancak "iletişimin kesildiğini" söyledi



Bir Japon şirketi tarafından uzaya fırlatılan ay aracı maalesef Ay'a ayak basamadan düştü. Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.

Tokyo merkezli Ispace şirketi, HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander'ın Çarşamba günü erken saatlerde Japonya Standart Saati ile yaklaşık 01:40'ta (16:40GMT, Salı) Ay'ın yüzeyine inmesinin planlandığını söyledi.

Ancak Japon şirket, saat 08:00 (2300GMT) itibariyle "iniş aracı ile Görev Kontrol Merkezi arasındaki iletişimin kesildiğini" açıkladı. İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı bildirildi.

Ispace, "Misyon Kilometre Taşlarından 9 Numaralı başarının elde edilemez olduğu belirlendi" dedi.

Bu görev başarılı olursa, Ispace dünyada gök cismine ulaşan ilk özel şirket olacak.

Uzay aracı, inişe az bir süre kala muhtemelen ay yüzeyine çakıldı ve irtibat kesildi.

Ispace mühendisleri "bu durumun temel nedenini" analiz ediyor.

"Ticari Ay misyonları"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı bildirilmişti.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

BEYAZ TAVŞAN

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.