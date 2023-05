Prime Videoları ücretsiz izlenebilecek

Amazon Freevee, The Summer I Turned Pretty ve A League of Their Own'un yanı sıra The Tick and Goliath'ın tam sezonlarının önizlemelerini alıyor.

Amazon, ücretsiz izleme platformu Freevee için kolları sıvadı. Dev teknoloji şirketi, bu yıl ücretsiz reklam destekli akış seçeneği olan Freevee'ye 100'ün üzerinde orijinal Prime Video içeriği ekleyecek. Bu içerikler arasında 26 Mayıs'ta gösterime girecek olan The Summer I Turned Pretty ve A League of Their Own gibi şovların ilk üç bölümünü içeriyor.

Ayrıca, Goliath ve The Tick'in tüm bölümleriyle birlikte The Terminal List ve Paper Girls'ün ilk birkaç bölümünü de bu ay Freevee'ye ekleniyor. Upload'ın ilk sezonunu, Homecoming'in ikinci sezonunu (birincisi zaten var) ve bilim kurgu filmi The Vast of Night'ı da listesine dahil ediyor.

Amazon, Reacher'ın ilk sezonları, The Wheel of Time ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer Prime Video içeriğinin "bu yılın sonlarında" Freevee'de kullanıma sunulacağını söylüyor. Freeve 'de yayınlanmasına rağmen, bu şovlar ve filmler Amazon Prime Video'da reklamsız olarak izlenebilecek.