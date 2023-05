Sony, daha fazla PlayStation oyununun PC'ye geleceğini doğruladı

Sony, önümüzdeki yıl içinde daha fazla PlayStation oyununun PC'ye geleceğini duyurdu.Japon teknoloji devi, 2022 kazanç tablosunu yayınlarken, PC lansmanları hakkında da biraz ipucu verdi.Last of Us Part 1'in PC'ye gelmesinin ardından bir nebze sessiz kalan Playstation cephesinden bir çok oyunun hem PS4 hem de PS5 konsollarından PC'ye geçiş bekleniyor.Şimdilik, Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man gibi oyunların PC uyarlamasını gördük. Last of Us Part 1 ise ne yazık ki, bağlantı noktası hataları ve diğer teknik sorunlarla dolu olduğundan, muhtemelen PlayStation'ın bugüne kadarki en kötü PC sürümlerinden biri oldu.Sony, önümüzdeki dönemde de PlayStation oyunlarının PC'ye gelmeye devam edeceğini açıklasa da bu oyunların hangileri olacağı hakkında ise herhangi bir detay paylaşmadı.