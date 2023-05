Nothing Phone (2) detayları belli oldu

Çinli teknoloji firması, amiral gemisi hakkında merak edilenleri duyurdu.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei 2020 yılında akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getirmek amacıyla Nothing'i kurdu ve marka geçtiğimiz sene Nothing Phone (1) ile piyasada adını duyurdu. Pek çok olumlu feedback alan ve hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan telefon, devam modeline de ışık tuttu. Nothing Phone (2) için resmi açıklama ise geçtiğimiz gün yapıldı.

Nothing Phone (2) ne zaman çıkıyor?

Nothing'in amiral gemisi olmaya hazırlanan Nothing Phone (2) için resmi açıklama geldi. The Nothing Phone'un (2) "2023 Yazında" geleceği onaylandı. Temmuz 2022'nin ortasında piyasaya sürülen Nothing Phone'un (1) piyasaya sürülmesiyle aynı tarihlere denk gelecek gibi görünüyor. Henüz net bir tarih açıklanmasa da, devam telefonunun çıkacağı da bu vesileyle kesinleşmiş oldu.

Peki Nothing Phone 2'den neler beklemeliyiz?



Nothing Phone (2): Teknik Özellikler



MySmartPrice'ın bir raporuna göre, Nothing Phone'un (2) 120Hz uyarlanabilir AMOLED ekran, 5.000 mAh pil, 12GB RAM, 256GB depolama ve Qualcomm'dan Snapdragon 8 serisi SoC ile gelmesini bekleyebiliriz.



Bu özelliklerden bazıları, 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri, 4.500 mAh pil ve 120 Hz OLED ekran sunan Nothing Phone'dan (1) çok da farklı değil. Söylentiler arasında telefonun ekran çözünürlüğü olmasa da OLED ekrandan AMOLED'e geçişte çok daha iyi bir görüntü kalitesi elde edeceğimiz aşikar. FHD'den QHD'ye bir artış görüp görmeyeceğimiz ise tamamen başka bir konu.



Snapdragon 778G+'dan Snapdragon 8'e geçiş (Nothing tarafından da onaylandı), Snapdragon 8 Gen 2 kıyaslamalarının ne kadar etkileyici olduğu göz önüne alındığında büyük bir nimet olabilir.







Nothing Phone (2): Dizayn



Tasarım hakkında pek bir sızıntı duymasak da, Nothing Phone (1)'deki şeffaf tasarımın devam etmesini bekliyoruz.



Carl Pei, Amerikalı telefon kullanıcılarının hali hazırda bulunan telefon tasarımlarından sıkıldığını iddia ediyor. Aslında pek de haksız sayılmaz. Önemli bir tasarım değişikliğini en son 2015'te çift kavisli Samsung Galaxy S6 Edge'in piyasaya sürülmesiyle gördük. Katlanılabilir telefonların artışıyla bu sene akıllı telefonlar için bir dizayn dönüm noktası da olabilir.



Sansasyonel bir tasarım sayamasak da, şeffaf telefon konsepti Nothing Phone'un ilk telefonunu öne çıkaracak kadar ilginçti. Nothing Phone'un (2) bu trendi sürdürmesi mantıklı olsa da, tasarımın gerçekte ne kadar değiştiğini sabredip görmemiz gerekecek.







Nothing Phone (2): Kamera



Nothing Phone'dan (2) ne tür kamera özellikleri bekleyebileceğimize dair bir kelime yok, ancak daha kaliteli bir cihaza yapılan vurgunun, fotoğraf çekme yeteneklerini geliştirmeye kadar uzanacağını umuyoruz. The Nothing Phone'un (1) kameraları, orta sınıf bir telefon için bile oldukça yetersizdi ve büyük bir gelişme görmek istiyoruz.

İlk telefonun kamera eksikleri, zayıf düşük ışık performansının yanı sıra Google Pixel 5a'nın beğenilerine kıyasla solgun görünen solgun, aşırı pozlanmış görüntüleri içeriyordu.

Nothing Phone (1)'in kamera donanımında çok fazla sorun olmasa da, mirasçısının daha iyi renkler ve gerçeğe daha yakın görüntülerle görüntü kalitesinde genel bir gelişme sağlayabileceğini umuyoruz.



Nothing Phone (2): Yazılım



OnePlus'ın OxygenOS'una çok benzeyen Nothing OS, Android işletim sisteminde daha minimalist bir yaklaşım olacak şekilde tasarlanmıştır. 'Nothing' imalı ismine rağmen, Nothing OS bağımsız bir işletim sistemi yerine özel bir Android kullanıcı arabirimidir. Ancak iyi haber şu ki, bazı telefon üreticilerinin aksine, Nothing, Android'i şişkin ve anlamsız ekstralarla aşırı yüklememiş.

Nothing OS 1 orijinal olarak Android 12'yi temel alsa da, Android 13 güncellemesi geldiktn sonra yazılımlarını endeksleyerek Nothing OS 1.5'e yükseltti. Aynı şekilde Nothing 2'nin çıkış tarihinden kısa süre sonra Android 14'ün tanıtılacağı düşünülürse, akıllı telefonun benzer şekilde bir üst sürüme güncelleneceği öngörülüyor.

Bizi ne tür değişikliklerin beklediğine dair net bir bilgi yok, ancak Nothing OS'nin minimalist, retro esintili kullanıcı arayüzünü bir süre daha korumasını umuyoruz.



