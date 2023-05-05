Apple ve Google airtag'in özelliğini engellemek için güçlerini birleştirdi

Apple, konum izleme özelliğinin kullanıcıların şahsi eşyalarını bulmalarına yardımcı olsa da kişileri izlemek için kötüye kullanılabileceğini bildirdi.

Apple ve Google Salı günü Airtag'in kullanıcıları istenmeyen bir takipten engellemek için güçlerini birleştirdi.

Takıldığı eşyaların gerçek zamanlı konumlarını görüntüleyerek tüketicilerin kayıp eşyalarını bulmalarına yardımcı olan küçük bir cihaz olan AirTag'in, takip raporları arasında amaçlanan işlevselliğinin ötesinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Apple yaptığı açıklamada, "Konum izleme cihazları, kitle kaynaklı bulma ağları aracılığıyla kullanıcıların anahtarları, cüzdanları, valizleri ve daha fazlası gibi kişisel eşyalarını bulmalarına yardımcı oluyor. Ancak, aynı zamanda kişilerin -istenmeyen- takibi için kötüye de kullanılabilir." dedi.

On yılı aşkın süredir akıllı cihazlar ve uygulamalarıyla şiddetli bir mücadele içinde olan iki teknoloji devi, ortaklaşa sundukları çözüm önerisinin istenmeyen takip için Bluetooth konum izleme cihazlarının kötüye kullanılmasıyla mücadeleye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Türünün ilk örneği olarak önerilen 'özelleştirme', Bluetooth konum izleme cihazlarının, iOS ve Android izinsiz izleme/takip algılama ve uyarılarla uyumlu olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

"Bu yeni endüstriyel gözelleştirme, AirTag korumaları üzerine kuruludur ve Google ile işbirliği yoluyla, iOS ve Android'de istenmeyen izlemeyle mücadeleye yardımcı olmak için ileriye yönelik önemli bir adım atılmıştır."

Google'ın Android için Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke "Bluetooth takip cihazları, kullanıcılara muazzam faydalar sağladılar fakat ama aynı zamanda acilen çözülmesi gereken bir 'istenmeyen izleme potansiyelini' de beraberinde getiriyorlar." dedi.

Apple ve Google, iOS ve Android tarafından desteklenecek olan istenmeyen izleme uyarıları güncellemesini 2023'ün sonuna kadar yayınlayacaklarını söyledi.