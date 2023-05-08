Google Pixel Watch Bu Yıl Pixel 8 Serisiyle Birlikte Piyasaya Sürülecek

Google Pixel Watch, geçen yıl Ekim ayında 'Made By Google' etkinliği sırasında şirketin sunduğu ilk akıllı saat olarak lanse edildi. Şimdi, teknoloji devinin bu yılın sonlarına doğru Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile birlikte akıllı saatin yeni bir versiyonunu piyasaya süreceği konuşuluyor. İddiaya göre Pixel Watch 2, bir Samsung Exynos 9110 (chipset) yonga seti tarafından desteklenebilir.



Pixel Watch ilk olarak geçen yıl Google etkinliği I/O'da tanıtılmıştı. Google I/O 2023 etkinliğinin önümüzdeki hafta başlaması planlandığından, Pixel 8 serisinin ve Pixel Watch 2'nin bir önizlemesini orada görmemiz muhtemel.

Yine iddialara göre, Google Pixel Watch 2'nin bu yılın sonlarında Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Samsung'un 2018'de Galaxy Watch ile piyasaya sürülen Exynos 9110 yonga setinin, Google'ın akıllı saatine güç vermesi bekleniyor. Bu çip, cihaza daha fazla pil ömrü getirebilir. Google'ın yeni Material You tasarım diliyle de geleceği söyleniyor.



Google Pixel Watch akıllı saatini geçen sene Mayıs ayındaki I/O 2022 etkinliğinde tanıtmış, ardından Ekim ayında Google Pixel 7 ile birlikte "Made By Google" etkinliği sırasında piyasaya sunmuştu. Google I/O 2023'ün 10 Mayıs'ta başlaması planlandığından, şirketin yaklaşmakta olan Pixel Watch 2 ve Pixel 8 telefonlarının erken bir önizlemesini sunma ihtimali mevcut. Bu yıl da Pixel 8 serisiyle beraber satışa çıkması muhtemel görünüyor.



Geçtiğimiz yıl akıllı saat piyasasına atılan Google, dengeleri kendi tarafına çekmiş ve durumdan da oldukça memnun görünüyor olacak ki mirasçısı Pixel Watch 2'yi (9to5Google'dan gelen bir rapora göre) önümüzdeki hafta tanıtacak.