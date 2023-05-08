Google'ın Tensor G4 kararı ne olacak?

Google'ın, yeni nesil Tensor işlemcisi Tensor G4'ü üretmek için TSMC'ye geçmek istiyor ancak yüksek fiyatlar, onu ilk üç nesil Tensor yongasını üreten Samsung'a bağlı kalmaya zorlayabilir.

Sammobile raporlarına göre, Google son iki nesilde, Tensor çiplerini tasarlamak ve üretmek için Samsung'a güvendi. Google'ın iki nesil daha Tensor işlemcisi üretmek için Koreli ortaklarıyla çalışmaya devam edebileceğine dair söylentiler var.

Raporlara göre, Google Tensor G3 çipi, Samsung'un System LSI kolu ile birlikte tasarlanacak ve Samsung'un 4nm işlemi kullanılarak üretilecek.

Yeni bilgiler ışığında, Google'ın Tensor G4'ten başlayarak çiplerini tamamen kendi bünyesinde tasarlayabileceğini ve bunları TSMC'nin 4nm sürecini kullanarak üretebileceğini iddia ediliyor.

Tensor G5 için Google, üretim için TSMC'nin 3nm sürecini kullanabilir.

Tensor çipi nedir?

Tensor, şirketin bir çip (işlemci) üzerindeki ilk özelleştirilmiş sistemidir.

Google Samsung'u bırakmak istese de kopamıyor

Görünüşe göre Google, Samsung'un verim oranları ve güç verimliliği ile ilgili son sorunları nedeniyle ondan uzaklaşmak istiyor. TSMC, bu alanlarda Koreli dev rakibinden daha iyi bir iş çıkarıyor. Tayvanlı şirketin yarı iletken dökümhane pazarının neredeyse yüzde 60'ını ele geçirmesine şaşmamalı, Samsung ise pazarın yaklaşık yüzde 15'lik payıyla açık farkla ikinci sırada geliyor.

Ancak, kalitenin de bir bedeli var. TSMC'nin fiyatlarının Samsung'a kıyasla"çok yüksek"olduğu bildiriliyor. Bu nedenle Google, Koreli şirkete geçiş yapıp yapmama konusunda tam olarak emin değil. Tensor çiplerinin artan üretim maliyeti, kar marjını vurabilir veya Pixel telefonlarını daha pahalı hale getirebilir. Samsung, son aylarda çip üretim düğümlerini de önemli ölçüde geliştirdi. Dolayısıyla bu, Google'ı kalmaya da cezbedebilir.

Google, Tensor G4'ü Samsung'un Exynos yongalarından yola çıkarak kendi başına tasarlayabilir

Google, performansı için artık Samsung çiplerine güvenmek istemiyor. özel işlemciler Gelecek yıl Tensor G4 ile başlayarak, çipleri kendi başına tasarlayacağı bildiriliyor. Google'ın önümüzdeki yıl Samsung'un yarı iletken bölümüyle bağlarını tamamen kesip kesmeyeceği veya TSMC'nin fiyatlarının Samsung Foundry'den geçiş yapması için çok yüksek olup olmadığı henüz belli değil.

