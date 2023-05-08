Star Wars Jedi: Survivor'da oyun bozan hata

Yakın zamanda piyasaya sürülen Star Wars Jedi: Survivor'da oyuncuların oyunu tamamlamasını engelleyen ve oyunu bozan bir hata tespit edildi.Oyuncular hata raporlarını EA forumlarında paylaşmaya. Görünen o ki, ortaya çıkıp duran ve oldukça can sıkıcı bir hata mevcut ve birden çok platformdaki oyuncuların puanlarını etkiliyor.Hatada, eğer belirli bir bölüm sonu canavarı diyebileceğimiz bir düşmanı keserken aynı anda siz de ölürseniz, artık tamamen yenilmez olan düşmanın dövüş arenasında sıkışıp kalıyorsunuz ve oyun yeniden yüklenmesine rağmen ne ayrılabiliyorsunuz ne de ilerleyebiliyorsunuz.Hikaye ile ilgili spoiler vermemek için bilgileri bununla sınırlı tutmak zorundayız ancak güzel bir haberimiz de var; EA sorunun farkında, bir düzeltme yolda ve her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki hafta başında çıkacak.