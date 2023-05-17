Assassin's Creed Mirage'ın Ekim ayında çıkacağı iddia ediliyor

Ubisoft'un Assassin's Creed Mirage için 12 Ekim 2023'ü hedeflediği bildiriliyor.

Assasin's Creed hakkında sürekli veri sızdıran Youtuber j0nathan'ın iddialarına göre, oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Youtuber'ın iddialarına göre çıkış tarihi şu anda sabitlendi ancak henüz duyurulmamış başka büyük bir oyunun çıkış tarihi ile çakışma ihtimali olursa birkaç hafta, en geç Kasım'a kadar, değişebilir.

Ubisoft şimdiye dek, 2022 ya da 2023'ün başlarında piyasaya çıkması beklenen Assassin's Creed Mirage'ı 2 defa erteledi.

Bir dizi sızıntının ardından Ubisoft, geçen Eylül ayında Assassin's Creed Mirage'ın serideki bir sonraki oyun olduğunu doğrulamıştı.

Resmi olarak 2023'te çıkması planlanan Mirage, 9. yüzyılda Bağdat'ta geçiyor ve "ilk Assassin's Creed'e özel bir övgü" olarak tanımlanıyor.

Parkur, gizlilik ve suikastlara odaklanan oynanışla, daha kapsamlı RPG tarzı seri girişleri Origins, Odyssey ve Valhalla'dan önce yayınlanan Assassin's Creed oyunlarının aksiyon-macera tarzına dönüşü işaret ediyor.