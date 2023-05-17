Diablo IV Geliştiricileri Yeni Perde Arkası Videosunda Son Detayları Açıkladı

Oyun Direktörü Joe Shely, Yardımcı Yazar Eden Trujillo, Kıdemli Tarihçe Yöneticisi Sean Copeland ve Baş Yazar Matt Burns, Lilith ve Inarius arasındaki hikâyenin Diablo oyunları içinde şimdiye kadar anlatılan en karanlık hikâye olduğunu oyunculara göstermek için bir araya geldi.

YENİ DESTANDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE