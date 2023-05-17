Diablo IV Geliştiricileri Yeni Perde Arkası Videosunda Son Detayları Açıkladı
Diablo IV geliştiricileri, hikâye hakkında detayları tartışmak için Perde Arkası serisiyle geri dönüyor.
Oyun Direktörü Joe Shely, Yardımcı Yazar Eden Trujillo, Kıdemli Tarihçe Yöneticisi Sean Copeland ve Baş Yazar Matt Burns, Lilith ve Inarius arasındaki hikâyenin Diablo oyunları içinde şimdiye kadar anlatılan en karanlık hikâye olduğunu oyunculara göstermek için bir araya geldi.
YENİ DESTANDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE
- Diablo IV'ün hikayesi, Diablo III'te olanlardan 50 yıl sonra geçiyor. Diablo IV, hem kıdemli gezginlere hem de yeni başlayacaklara şeytan avına çıkmak için cehennemin yeni bir düzlemini sunuyor.
- Oyuncular, Kırık Tepeler bölgesinde bir gezgin olarak yolculuklarına başlıyorlar, ardından Korunak dünyasını sarsan ve şekillendiren olağanüstü olaylara sürükleniyorlar. Zengin karakter özelleştirmesi, oyuncuların hikâye ilerledikçe hayalini kurdukları fantastik karakteri oluşturmasına izin veriyor.
- İnsanlıktan geriye kalanlar, Yüce Cennetler ile Yanan Cehennemler arasındaki bu sonsuz savaşın arasında sıkışmış durumda. Bilginler ve büyücülerden oluşan ve Horadrim olarak bilinen gizli bir düzenin sonuncu üyeleri, oyuncunun aklını Lilith'in karanlık güçlerine karşı koydurmayı hedefliyor.
- Horadrimlerden tanıdık bir yüz olan Lorah, yeni Horadrim olmuş bilgin Donan, genç maceracı Neyrelle ve Prava gibi Korunak'ta yaşayan karakterlerle tanışın. Prava, Işık Katedrali'nin önderi görevinde olan yeni bir karakter. Bu grup, Inarius'u takip eden askerî bir örgüt. Inarius'un amacı ise size Işık'ın buyruklarını göstermeyi umut etmek.
- Hikâye, Korunak içinde tamamen trajik ve yıkıcı olaylarla birlikte gelişiyor. Lilith ve Inarius'un hikâyesi seride şu ana kadar anlattığımız en karanlık hikâye.
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