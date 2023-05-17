Microsoft’un Activision Blizzard alma anlaşmasına AB'den onay geldi

Microsoft, geçtiğimiz yılın Ocak ayında Activision Blizzard'ı satın almak için harekete geçti ve tarihi anlaşmada önemli bir aşamayı tamamladı. Anlaşma, ABD ve Avrupa'da antitröst endişeleri nedeniyle incelenmekteydi ve Avrupa Birliği'ne bağlı regülatörler tarafından onaylandı. (Antitröst Politika, ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek için hükümetlerce izlenen politikalara deniyor.)

Ancak, Microsoft'un Avrupa Birliği'nin onayını almasına rağmen, anlaşmanın tamamlanması için birkaç ülkenin daha onayına ihtiyaç duyuluyor. Özellikle İngiltere'nin onayı büyük önem taşımakta olup henüz onay alınmadığı belirtiliyor.

Daha önce belirtildiği gibi, anlaşma 3 hafta önce İngiltere'de gerçekleşen antitröst incelemeleri sonucunda durdurulmuştu. İngiliz yetkililer, bu kadar büyük pazar payına sahip iki devin birleşmesinin oyun sektörünün gelişimini engelleyebileceğini ifade etmişlerdi.

İngiltere hükümetine bağlı olan Competition and Markets Authority (CMA) tarafından yapılan araştırmada, Microsoft ve Activision Blizzard arasında paylaşılan 3 milyon belge ve 2100'den fazla e-posta incelenmişti. CMA, anlaşmanın "hızla büyüyen bulut oyun pazarının geleceğini değiştirebileceği ve önümüzdeki yıllarda Birleşik Krallık oyuncuları için daha az yenilikçilik ve seçenek sunabileceği" sonucuna ulaşmıştı.

Diğer yandan, Sony, anlaşmanın gerçekleşmemesi için tüm taraflara baskı yapmaya devam etmektedir. Rakibinin büyümesini engellemek isteyen şirket, anlaşmayı PlayStation'ın pazar payını ve PlayStation Studios'un konumunu tehdit edebilecek bir adım olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin onayı Microsoft için büyük bir zafer olmakla birlikte, satın alma işleminin kesinleştiği anlamına gelmiyor.