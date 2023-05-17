SpaceX ve Vast, 2025'e Kadar İlk Ticari Uzay İstasyonunu Başlatmayı Hedefliyor

Elon Musk'ın Space X'inin ve kendini "uzay yerleşim teknolojilerinde öncü" olarak tanımlayan Vast'ın yeni ve yüce bir hedefi var. Bir araya gelen iki şirket, Ağustos 2025'te ilk ticari uzay istasyonunu kurma planlarını açıkladı.

Uzay istasyonu Haven-1 olarak adlandırılacak ve SpaceX'in Falcon 9 roketiyle alçak Dünya yörüngesine fırlatılacak. Haven 1 bağımsız olarak mürettebatlandırılacak ve daha sonrasında, şu anda Vast tarafından geliştirilmekte olan daha büyük bir istasyona bağlanacak.

İki şirket, Haven-1'in ilk kurulumunu takiben SpaceX'in Dragon roketi aracılığıyla gerçekleştirilecek Vast-1 adlı bir görevi planlıyor. İlk kişiler, Dünya'yı dolaşan Haven-1'e uçuş yapacaklar. Dört kişilik bir ekip, eve dönmeden önce Haven-1'e bağlanmış olarak 30 güne kadar Dünya etrafında dolaşacak.

Vast ve SpaceX'in ortaklığı ayrıca gelecekte Haven-1'e ek bir insanlı uzay uçuşu seçeneği sunuyor.

Vast CEO'su Jed McCaleb, şirketin "Dünya yörüngesinde ve ötesinde çok daha büyük, yapay yerçekimi uzay istasyonlarını başlatma" konusundaki "ilk adımlar" planlarına atıfta bulundu.