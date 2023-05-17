The Sims 4’e gelecek olan iki yeni kit için oylama başladı!

EA'in yayıncılığını yaptığı ve Maxis'in yapımcı koltuğunda oturduğu The Sims 4'e, oyuncuların belirleyeceği temaları baz alacak olan yeni kitler geliyor. Oyuncular verdikleri oylarla kendi iç dünyalarını oyuna yansıtmak için bir fırsat elde edecek.

Yapılacak olan oylama sadece tek seferlik olacak; yani ikinci bir tur yok. Oyunculara birbirinden ilginç iki seçenek sunulmakta ve her ikisi de hem Create a Sim, hem de Build Buy Kits kısımları için geçerli olacak. Oyuncular 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece, 04:00'a kadar oylarını kullanabilecek ve kazanan temalar bir sonraki kit güncellemesinde yer alacak.







Oyuncular öncelikle aydınlık veya karanlık seçimi yapacaklar. The Sims fanatikleri dilerlerse içlerindeki aydınlık enerjiyi, eğlenceli ve renkli desenlerle bezeli gökkuşağı stili ile yansıtabilecek veya karanlık taraflarını kucaklayarak gotik moda ile gizemli taraflarını ortaya çıkartabilecekler.



Kıyafet kısmının seçimini yaptıktan sonra oyuncular geçmişte mi, yoksa gelecekte mi yaşamak istediklerinin kararını verecekler. Oyuncular ortaçağ kalesi'ni seçerek bir kale etrafında şekillenen krallık hayallerini gerçekleştirebilecek veya yüksek teknolojiye sahip gelecek temasıyla uzay çağı mimarisini, neon parlaklığı ve parlak metal yüzeylerle birleştirmeyi seçebilecekler.