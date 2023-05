Work Trend Index 2023: Yapay zeka çalışma hayatını nasıl değiştirecek?

Microsoft, her gün milyonlarca insanın kullandığı Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Microsoft Teams gibi programlara yaratıcı yapay zeka özellikleri ekleyen Microsoft 365 Copilot'u geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Bugün ise Microsoft 365 Copilot'a daha kapsamlı erişim imkanlarına ve uygulamanın yeni özelliklerine ilişkin bilgiler açıklandı. Aynı zamanda yapay zekanın çalışma hayatı üzerindeki etkilerine odaklanan Work Trend Index 2023 Raporu'nun sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Work Trend Index 2023, çalışma hayatının "insanların yetişebileceğinin ötesinde" bir hızla aktığına ve bunun da inovasyonu etkilediğine dikkat çekiyor. Raporda, yeni nesil yapay zeka çözümlerinin iş yükünü azaltacağına; yapay zekayı herkesten önce benimseyen organizasyonların, yaratıcılığın ve üretkenliğin yükselişe geçeceği bir geleceğin temellerini atacağına vurgu yapılıyor. Yeni nesil yapay zeka ile angarya olarak nitelendirilen işlerin ortadan kalkacağını ve yaratıcılığa alan açılacağını ifade eden Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Yapay zeka tabanlı araçlar dijital iş yükünün azaltılması, yapay zeka yeteneklerinin artırılması ve ekiplerin daha verimli çalışması noktasında büyük bir fırsat sunuyor" diyor.

Work Trend Index 2023 Raporu, organizasyonlarında yapay zeka tabanlı teknolojilerin anlaşılmasını ve bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesini hedefleyen iş liderleri için üç başlığı ön plana çıkarıyor:

1.Dijital iş yükü, inovasyonun önünü kesiyor: Herkesin "dijital angarya" olarak nitelediği birçok işle uğraşmak zorunda olduğu günümüzde verinin, emaillerin ve yazışmaların boyutu işlenemeyecek büyüklüğe ulaşmış durumda. Söz konusu dijital iş yükünün altından kalkmaya çalışırken harcadığımız her dakika, yaratıcı işlere harcayabileceğimiz zamandan çalıyor. Çalışanların %64'ü, işlerini tamamlayacak zamana ve enerjiye sahip olmadıklarını; aynı zamanda inovatif olma ve stratejik düşünme anlamında da zorlandıklarını belirtiyorlar. Microsoft 365 üzerinde çalışanlar vakitlerinin %57'sini iletişim kurmak için kullandıklarını; bunun yanında vakitlerinin sadece %43'ünü yaratıcı işler için kullandıklarını söylüyor.

2. Çalışan & yapay zeka iş birliği: Çalışanlar için, iş yükünün azalmasının getirdiği rahatlık, işi kaybetme korkusunun önüne geçiyor. Yöneticiler, yapay zekayı çalışanların yerine koymak için değil, çalışanları güçlendirmek için kullanıyor. Çalışanların %49'u yapay zekanın işini elinden alabileceğinden endişe ettiğini belirtirken; %70'lik bir kesim ise yapay zekaya mümkün olduğu kadar fazla iş yaptırarak kendi iş yükünü hafiflettiğini belirtiyor. Yöneticiler, yapay zekanın çalışan sayısının azaltılmasına değil, iş yerinde üretkenliğin artmasına katkı sağlayan değerli bir araç olduğuna dikkat çekiyor.

3. Her çalışanın yapay zeka yeteneğine ihtiyacı var: Yakın gelecekte sadece yapay zeka uzmanları için değil, her çalışan için yapay zeka mühendislerinin sahip olduğuna benzer yeni yetkinlikler edinme ihtiyacı oluşacak. Rapora göre iş liderlerinin %82'si, yapay zeka çağında çalışanların yeni yetkinlikler kazanmasının zorunlu hale geleceğini öngördüğünü paylaşırken; Mart 2023 itibarıyla LinkedIn US üzerinde GPT ile ilgili işlerin geçtiğimiz seneye oranla %79 arttığı görülüyor. Yapay zeka etrafında şekillenen bu yeni yetenek setinin ve iş taleplerinin, özgeçmişlerden iş ilanlarına kadar her alanda etkili olması bekleniyor.