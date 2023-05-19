Epic Games Death Stranding'i ücretsiz yaptı

Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sunan ve Steam ile arasındaki rekabeti lehine çeviren Epic Games bu hafta bombayı patlattı desek yeridir. Norman Reedus'ın yüzü modellenerek oluşturulan açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding bu hafta Epic Games'te ücretsiz ve kalıcı olarak kütüphanenize eklenebilecek.



Son yılların en çok konuşulan oyunlarından olan Death Stranding, 25 Mayıs saat 18:00'e kadar ücretsiz olmaya devam edecek.





Oyun Epic Games'te "Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'dan yepyeni, türlere meydan okuyan bir deneyim geliyor. Sam Bridges, Death Stranding tarafından tamamen dönüştürülmüş bir dünyaya meydan okumalıdır. Geleceğimizin kopuk kalıntılarını taşıyarak paramparça olmuş dünyayı yeniden birleştirmek üzere bir yolculuğa çıkar." mesajı ile ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

Oyuncular arasında Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux ve Lindsay Wagner bulunuyor.



Oyun kütüphaneye eklendikten sonra, 25 Mayıs tarihinin ardından tekrar ücretli hale geldiğinde bile kütüphanesinde bulunan kullanıcılar için ücretsiz olarak oynanabilecek.