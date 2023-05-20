Google One Android uygulaması artık IP adresinizi ve ağınızı bulmanızı sağlıyor

Google One, abone güvenliğini ve gizliliğini artırmak için son zamanlarda yaptığı çalışmalara devam ediyor ve Android uygulamasına basit bir araç ekleyerek kullanıcıların IP adreslerini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Android için Google One'ı açıp Ana sayfadaki VPN kartına dokunmak, yeni bir "Ağ bilgileriniz" bölümünü ortaya çıkarıyor. İlk olarak VPN durumunuzu yineliyor ve ardından "IP adresiniz" ve "Ağınız" (ISS veya operatör) listeleniyor.

Google One'dan VPN etkinleştirildiğinde, her iki satır da "gizli" olarak değişiyor. Google, "IP adresinizin güncellenmesinde bir gecikme olabileceğini" belirtiyor. IP adresiniz güncellenmezse, sayfayı yenilemeyi deneyin" şeklinde bildirim veriyor.

Elbette, sistem Ayarları'nda da dahil olmak üzere IP adresinizi kontrol etmenin diğer yolları da vardır, ancak bu, harici bir web sitesine gitmekten daha iyi bir yöntem. Bu arada, halka açık Wi-Fi ağında olduğunuzda ve bağlantıdan kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istediğinizde ağ bilgileri oldukça kullanışlı.

Bu özellik, Google One'ın Android için 1.179 sürümüyle sunuluyor. iOS uygulamasında aktif değil. Aynı zamanda Mac/Windows VPN istemcisi için de faydalı olabilir.