Merakla beklenen ‘Yaratıcı’ filminden ilk fragman yayınlandı

Dünyanın en sıcak gündemlerinden olan yapay zeka ile insan ırkı arasında geçen bir gelecek savaşının tam merkezine götüren 'Yaratıcı' filminin ilk fragmanı ve afişi paylaşıldı. Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles ve Allison Janney'yi buluşturan film, 29 Eylül'de beyazperdede gösterimde olacak.

Seyircilere distopik bir dünyanın kapılarını aralayan 'Yaratıcı' filminden merakla beklenen ilk görüntüler ve de afiş paylaşıldı. 'Rogue One'ın da arkasında olan yönetmen Gareth Edwards'ın yönettiği film, insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında geçen bir gelecek savaşının ortasına izleyicileri çekiyor. Eşi kaybolan eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua (John David Washington), gizemli bir silah geliştirmiş ileri düzey yapay zeka mimarı olan Yaratıcı'yı bulmak ve onu öldürmek için görevlendiriliyor.

Tüm insanlığın kaderini elinde tutan Joshua ve seçkin operasyon ekibi, düşman hatlarının ötesine, yapay zekanın işgal ettiği karanlık bir bölgeye doğru yolculuğa çıkacak ve hayatlarının en zorlu sınavını verecek. Çünkü ekip, çocuk formunda bir yapay zekaya karşı mücadele vermek zorunda kalacak.

John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles ve Oscar ödüllü Allison Janney'nin başrollerinde yer aldığı 'Yaratıcı', 29 Eylül'den itibaren sinemalara soluksuz bir mücadeleyi taşıyacak.