NVIDIA, GeForce RTX 4060 Ailesini Piyasaya Sürüyor

GeForce RTX 4060 Ti 8GB Türkiye'de 24 Mayıs 2023 tarihinde ulaşılabiliyor olacak. Ailenin diğer ekran kartları ise Temmuz 2023 Ayı itibariyle piyasaya sürülecek.

GeForce RTX 4060 Ti ve GeForce RTX 4060, olağanüstü bir fiyatla benzersiz performans sunacak. En iyi oyunlarda birinci sınıf görüntü kalitesi için ışın izleme de dahil olmak üzere şirketin popüler 60 sınıfına en son oyun konsollarının iki katı performans artışı sağlıyor.

Matt Wuebbling, NVIDIA Global GeForce Pazarlama Başkan Yardımcısı yeni GPU ailesine ilişkin yaptığı açıklamada "RTX 4060 ailesi, PC oyuncularına, 1080p'de en yüksek ayarlarda mükemmel performans sunuyor. Bu GPU'lar, Ada Lovelace mimarisini ve DLSS 3 teknolojisini dünya çapında milyonlarca kişinin kullanımına sunuyor olacak." diyor

D5 Render'a DLSS 3 desteği geliyor. Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Gollum ve Diablo IV'de, DLSS 3 teknolojisini destekleyecek. Unreal Engine 5 için DLSS 3 eklentisi de yakında kullanıcılarla buluşacak. Bu güncellemeler ve daha fazlasıyla DLSS 3 teknolojisi artık 300'den fazla oyun ve uygulamada destekleniyor olacak.

1080p Oyun İçin Üstün Grafik Kartları

NVIDIA Ada Lovelace Mimarisiyle tasarlanan GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 GPU'lar, performans ve verimlilikte büyük bir nesiller arası sıçrama sağlıyor. 4060 serisi GPU'lar aynı zamanda oyunlar ve uygulamalar için NVIDIA RTX nöral işlemede yeni bir çağ başlatan DLSS 3 teknolojisini de destekliyor.

DLSS 3, olağanüstü bir görüntü kalitesi ve 4 kata kadar performans artışı oluşturmanın yanı sıra oyunculara kapsamlı bir oyun deneyimi ve hızlı yanıt süresi sunmak için NVIDIA'nın yapay zeka hızlandırmalı süper çözünürlük tekniklerindeki know-howını temel alıyor.

GeForce RTX 4060 Ti, RTX 2060 SUPER GPU'dan ortalama 2,6 kat ve GeForce RTX 3060 Ti GPU'dan 1.7 kat daha hızlı. RTX 4060 Ti'nin bellek alt sistemi 32 MB L2 önbellek ve 8 GB veya 16 GB ultra yüksek hızlı GDDR6 belleğe, 8 GB GDDR6 ile 24 MB L2 önbelleğe sahip.

L2 önbelleği, GPU'nun bellek arayüzündeki talepleri azaltıyor ve sonuç olarak performans ve güç verimliliği de artıyor. Shader Execution Reordering, son teknoloji Opacity Micromap ve Displaced Micro - Mesh Motorlar gibi gelişmeler sayesinde ışın izleme performansı önceki nesilden önemli ölçüde iyileşiyor. Bu yenilikler, en zorlu oyunların bile birden fazla ışın izleme efektini tam ışın izlemeyi, benzersiz gerçekçilik ve sürükleyicilik için aynı anda uygulamasını sağlıyor.

İçerik Üreticileri İçin Mükemmel Bir Seçenek

GeForce RTX 4060 GPU ailesi, yaratıcılara RTX hızlandırma ve yapay zeka araçlarını daha erişilebilir bir başlangıç fiyatıyla sunan NVIDIA Studio platformu tarafından destekleniyor. Yayıncılara, video editörlerine, 3D sanatçılara kadar tüm içerik üreticilerine hizmet veren platform, 110'dan fazla yaratıcı uygulamayı güçlendiriyor.

NVIDIA Studio Sürücüleri ile kalıcı bir kararlılık sağlayarak NVIDIA Omniverse™, Canvas ve Broadcast gibi güçlü bir AI destekli Studio yazılımı paketi içeriyor. Pek çok farklı alanda içerik üreticiler, önceki nesle kıyasla yapay zeka araçları için önemli bir performans artışı sağlayan yeni dördüncü nesil Tensor Çekirdekleri'nden yararlanabiliyor.

Hızlandırılmış yapay zeka özellikleri, içerik oluşturucuların sıkıcı görevleri otomatikleştirmesine ve gelişmiş efektleri kolaylıkla uygulamasına olanak tanıyor. Yüksek çözünürlüklü, ışın izli sahneler sunan 3D modelleyiciler, önceki nesil GeForce RTX 3060 ailesine göre %45'e kadar daha hızlı performans vaat ediyor.

Yayıncılar, sınıfının en iyisi AV1 donanım kodlamasıyla NVENC adlı sekizinci nesil NVIDIA video kodlayıcıyı kullanarak %40 daha iyi kodlama verimliliğinden yararlanabiliyor. Bu, canlı yayınların, OBS Studio gibi popüler yayın uygulamalarında bant genişliği % 40 artırılmış gibi görüneceği anlamına gelir — ki bu da görüntü kalitesinde büyük bir artışa işaret ediyor.

Yeni GeForce RTX 4060 ailesi;

GeForce RTX 4060 Ti 8GB - 24 Mayıs'ta

GeForce RTX 4060 Ti 16GB - Temmuz ayında

GeForce RTX 4060 8GB - Temmuz ayında geliyor

300'den Fazla Oyun ve Uygulama DLSS Desteğine Sahip Oluyor

NVIDIA DLSS, kare hızlarını artırmak için yapay zeka ve GeForce RTX Tensor Çekirdeklerini kullanıyor.

DLSS 3, daha akıcı bir oyun deneyimi için yeni, yüksek kaliteli çerçeveler oluşturarak yapay zekanın gerçek zamanlı oyunlarda artan önemini gözler önüne seriyor. DLSS 3, DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation ve NVIDIA Reflex teknolojilerini birleştirerek performansı artırırken aynı zamanda mükemmel yanıt verme hızını koruyor.

NVIDIA DLSS artık 300'den fazla oyun ve uygulamada yapay zeka ile hızlandırılmış üstün bir performans sunuyor.

DLSS - 300'den fazla oyun ve uygulama

DLSS 3 - 30'dan fazla oyun ve uygulama

Refleks - 70 oyun ve uygulama tarafından destekleniyor.

DLSS 3 Desteği D5 Render'a Geliyor

D5 Render artık DLSS 3 teknolojisiyle destekleniyor. SketchUp, 3ds Max, Revit, Archicad, Rhino, C4D ve Blender gibi popüler yaratıcı yazılımlarla uyumlu olan sektör lideri yazılım, kullanıcıların bir sahnedeki her değişikliği gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlıyor.

D5 Render'a önceden entegre edilmiş DLSS 2 teknolojisiyle kullanıcılar, uygulamanın görüntünün daha küçük bir sürümünü oluşturmasına ve yapay zekayla süper çözünürlüğe izin vererek önemli ölçüde daha yüksek performansla neredeyse aynı düzeyde kalite elde etmelerine olanak tanıyor.

İçerik oluşturucular, bu güncellemeyle gerçek zamanlı görüntü alanı kare hızlarının 3 kata kadar arttığını görecek ve bu da onların daha büyük sahneler, daha kaliteli modeller ve dokularla-tümü gerçek zamanlı olarak - pürüzsüz, etkileşimli bir görünüm alanını koruyarak çalışmalarına olanak tanıyacak.

D5 Render Pazarlama ve Operasyon Başkan Yardımcısı Jessie Huang güncellemeyle ilgili olarak "DLSS 3'ü D5'e entegre etmekten heyecan duyuyoruz, bu da kullanıcılarımız için gerçek zamanlı performansı büyük ölçüde artıracak. Bu entegrasyonla, D5'in gerçek zamanlı görüntülemeye öncülük etmeye ve kullanıcılarımıza benzersiz bir yaratıcı deneyim sunmaya devam edeceğine inanıyoruz " diyor.

Daha fazla DLSS Oyun ve Uygulamaları

DLSS momentumu her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Ashfall DLSS 3 ile destekleniyor.

The Outlast Trials DLSS 2 desteği alıyor

Bus Simulator 21 artık DLSS 2 teknolojisiyle deneyimlenebiliyor.

KartKraft artık DLSS 2'yi destekliyor

Moon Runner artık DLSS 2 teknolojisini destekliyor

Bu güncellemeler sayesinde DLSS teknolojisini destekleyen oyun ve uygulama sayısı 300'ün üzerine çıkarıyor.