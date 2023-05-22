OpenAI iOS için ChatGPT Uygulamasını Duyurdu

OpenAI, güvenilirliğini ve doğruluğunu artırarak popüler yapay zeka sohbet robotunu geliştirmeye devam ederken, mobil kullanıcılar için iOS'ta ChatGPT uygulamasını başlatarak artık onu daha kolay erişilebilir hale getiriyor.App Store'da bulunan ChatGPT sürümünü indirmek ve kullanmak ücretsiz. Üstelik konuşma geçmişiniz cihazlar arasında senkronize olabiliyor. Ayrıca, düşük ses kalitesi veya arka plan gürültüsü çok fazla olsa bile birden çok dilde çeviriyazıya ve İngilizce'ye çeviriye olanak tanıyan açık kaynaklı konuşma tanıma sistemi Whisper'ı da entegre edebiliyor.Uygulama, ChatGPT Plus aboneleri için GPT-4'ün özelliklerine özel erişim sunarak daha doğru ve ayrıntılı yanıtlar alınmasını sağlıyor. Ayrıca aboneler yeni özelliklere ve daha hızlı yanıt sürelerine erken erişim elde ediyor.OpenAI ayrıca yakın gelecekte Android kullanıcıları için bir ChatGPT uygulaması yayınlamayı planlıyor.