Seslendirme sanatçısı duyurdu: Alan Wake II Ekim ayında çıkıyor

Alan Wake'in seslendirme sanatçısı Matthew Porretta'nın yayınladığı bir podcast'in son bölümünde söylediğine göre Alan Wake II, Epic Games Store üzerinden PlayStation 5, Xbox Series ve PC için Ekim ayında piyasaya sürülecek.



"Tüm zamanların en sevdiğim oyunlarından biri Alan Wake. Seslendirme çalışmalarınıza gelince, bu, çalışarak doğal olarak gerçekleşen bir şey mi, yoksa peşinden koşmak için çaba sarf ettiğiniz bir şey mi?" sorusuna verdiği "Üzerine çalışıyorum. Ekim ayı civarında çıkması gerekiyor. Çalışmaların tam ortasındayız. Aslında geçen hafta Finlandiya'daydım. Şirketin çıkış yeri ora (Remedy) ve harika insanlar" yanıtıyla, aslında Alan Wake 2'nin çıkış tarihini de ele vermiş oldu.





Remedy Entertainment'ın 2010'da çıkarttığı ödüllü psikolojik gerilim oyunu Alan Wake ve 2020'de çıkan Alan Wake Remastered'ın uzun zamandır beklenen devam oyunu olan Alan Wake 2, yoğun bir atmosfere ve çarpık, katmanlı, psikolojik bir hikâyeye sahip bir hayatta kalma-korku oyunu olarak geçiyor.





Alan Wake II, Aralık 2021'de The Game Awards 2021 etkinliğinde duyurulmuştu ancak sadece 2023 yılında piyasaya sürüleceği resmi olarak onaylanmıştı. 2 yıldır sessizliğini koruyan firma bakalım seslendirme sanatçısının açıklamasından sonra bir duyuru yapacak mı...