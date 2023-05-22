VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi’nin Son Haftasında FUT Esports Kazandı

VALORANT Champions Tour 2023: EMEA Ligi'nde 10 takımın yer aldığı lig aşamasının son haftasına girildi. Ligin son haftasında Red Bull takımı FUT Esports ile Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya'nın sahibi olduğu BBL Esports, Berlin'de karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonucunda kazanan takım FUT Esports oldu. FUT Esports ligde beşinci galibiyetini alarak sezonu da beşinci sırada tamamladı.

10 VALORANT takımının yer aldığı VALORANT Champions Tour 2023: EMEA Ligi'nde son hafta maçları tamamlandı. Ligin son haftasında, sekiz maçta dört galibiyet elde eden Red Bull takımı FUT Esports ve sekiz maçtan üç galibiyet çıkaran Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya'nın kurucusu olduğu BBL Esports takımları karşı karşıya geldi. Berlin'de mücadele eden iki ekip arasında galibiyete ulaşan takım Red Bull FUT Esports olurken takım, bu galibiyetle ligi daha 5. sırada bitirmeye hak kazandı.

Her iki takım için de büyük öneme sahip olan Türkiye derbisi, İstanbul'daki VALORANT tutkunlarını da bir araya getirdi. Dev maç için hem FUT Esports, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda, BBL Esports da Volkswagen Arena'da izleme etkinliği düzenledi. FUT Esports'un Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği FUT FEST'te yaklaşık 4 bin katılımcı, çeşitli etkinlikler ve konserlerle festival tadında bir gün geçirdi. BBL Esports'un Volkswagen Arena'daki etkinliğini ise yaklaşık 2 bin 500 oyunsever takip etti.