Bu yaz Diablo Immortal hiç olmadığı kadar sıcak olacak!

Geçtiğimiz aylarda tamamen Türkçe'ye de çevrilen Diablo Immortal 2 Haziran'da birinci yaşını dolduruyor! Korunak'ın bir kahramanı olmak için hiç bu kadar iyi bir zaman olmamıştı. Bu kilometre taşını Diablo, önümüzdeki iki ay boyunca bazı iblis şenlikleriyle kutlayacak.

İŞTE NELERİN GELECEĞİNE DAİR İPUÇLARI

Korkunç Bir Yeni Sınıf: Oyuncular iblis öldürmenin ve Helliquary canavarlarını alt etmenin yeni yollarına susamış durumda. Yakında Diablo Immortal'a özel yepyeni bir sınıf deneyimine kavuşacaklar. 2014'ten bu yana ilk kez Diablo evrenine yepyeni bir sınıfla taze kan geliyor. Bu sınıf orta menzilli bir oynanış tarzına sahip ve klasik tür bir silah kullanıyor.

Yeni Bir Bölge: Zatham'ın anavatanına, münzevi yerliler tarafından Kadimlerin Beşiği olarak bilinen mistik bir adaya yelken aç. Oyuncular burada Ana Görev Serisinin bir sonraki bölümüne başlayacak ve yol boyunca yepyeni Yan Görevler, Ödül Avları, düşman türleri ve bir PvP bölgesi etkinliği keşfedecekler.

Diablo Immortal, Diablo IV İçin Bir Çıkış Kutlamasına Ev Sahipliği Yapıyor: Inarius ve Lilith'in Korunak'ı yaratışı oldukça önemli bir hikâyedir ve etkisi hâlâ Westmarch'ta hissedilmektedir. Lilith'in Çocukları, geçici olarak Savaş Bileti ve Hayalet Pazarı'nı ele geçirecek ve beraberlerinde Korunak'ın annesinden yansımalar getirecekler.

Etkinlikler Cehennemi: Dehşetli Kutsal Yolculuk etkinliğiyle beraber şenlikler başlıyor. Başladıktan sonra oyuncular İnsafsız Ucube etkinliğinde Lilith temalı görünümleri toplayabilir, Justinian'ın Lütfu yıl dönümü kutlamasında iblisleri gönüllerince öldürebilir ve çok daha fazlasını yapabilir!