VALORANT Champions Tour’da BBL Queens rüzgarı

Ülkemizin başarılı espor kulüplerinden BBL Esports'un BBL Queens takımı, VALORANT Champions Tour'da, 13 maç arka arkaya kazanarak finale yükselme başarısını gösterdi.

BBL Queens, VALORANT arenasında önemli bir başarıya imza attı. VALORANT Champions Tour'da, turnuvanın iddialı takımlarından G2 Gozen ile karşı karşıya gelen BBL Queens, birçok deneyimli takımın arasından sıyrılarak 13 maçlık galibiyet serisiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Keskin, Zeynep Kalkan, Nur Çakır, Zehra Durak, Azra Erin ve Gülce Eda Sürmeli'den oluşan BBL Queens, açık elemeleri geçerek finale kadar ulaşmayı ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu G2 Gozen'i hem grup aşamasında hem de play-off mücadelesinde mağlup etmeyi başarmıştı.

30 binden fazla espor tutkununun izlediği final mücadelesini 3-2'lik skorla kazanan G2 Gozen olsa da BBL Queens gelecek dönemdeki turnuvalar için ne denli zor bir rakip olduğunu, bu büyük arenada bir kez daha ortaya koydu.