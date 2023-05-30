Battlefield 2042 5. Sezon: New Dawn'da adrenalin had safhada

Electronic Arts tarafından yayınlanan ve 7 Haziran 2023'te sunulacak olan Battlefield 2042'nin 5. sezon güncellemesi New Dawn, oyuna yepyeni bir harita, yeni silahlar, ekipmanlar ve 100 yeni Battle Pass aşaması getiriyor. Temel yenilikler ve eklentilerin tümü, Battlefield 2024 Battle Pass'inin* bedava kısmında ücretsiz olarak tüm oyunculara sunulacak. Ek kozmetik ekipmanlar ise Battle Pass'in Premium sürümünde yer alacak. Özel bir hediye olarak, 1. yıl Battle Pass sahipleri bir Epic kostüm ve 5. sezonun ilk iki haftasında geçerli olacak bir tecrübe artırımına sahip olacak.

Battlefield 2042'nin 5. sezonu, Battlefield 4'ten ilham alan yeni Reclaimed haritasıyla Çekya'ya taşınıyor. Bu harita, savaşın izlerini taşıyan terk edilmiş bir endüstriyel tesisin doğanın kontrolsüz büyümesine ev sahipliği yaptığı yerde geçen çatışmalara ev sahipliği yapacak. Takım oyunu bu çatışmalarda ön planda olacak. Raydan çıkan tren, Crash Site (Çarpışma Alanı) olarak adlandırılan bölgede araç savaşlarına izin verirken, Landing Zone (İniş Bölgesi) adındaki orman alanı yakın mesafeli çatışmalara ve ağaçlar yok edildiğinde yeni görüş hatlarının açılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca, Abandoned Turbine ve Military Warehouse gibi mekanlar da dikey oynanışa ve siper kontrolüne odaklanarak farklı türde çatışmalara imkan verecek.

5. sezonun kadrosunda, yeni silahlar ve Battlefield 4 hayranlarının favori silahları yer alacak, hepsi de yeni bir görünüm ve sese sahip olacak! XCE Bar adlı yüksek hassasiyetli tüfeğin genişletilmiş eklenti kapasitesi, oyuncuların çeşitli mesafelerde avantajlı konuma geçmek için eklenti seçenekleri arasında geçiş yapmalarını sağlarken, Battlefield 4'ün eski favorilerinden GWE-46, orta menzilli çatışmalarda yüksek stabilite sunacak. Oyuncular ayrıca BFP.50 el topunu yakın mesafeden ağır hasar vermek veya yeni Reclaimed haritasında All Out Warfare modlarında kullanılabilen uçaksavar silahı Phalanx CIWS'yi deneyimleme şansına sahip olacaklar. Bunların yanı sıra, Spring El Bombası, Tanksavar El Bombası ve Mini El Bombası gibi ek silahlar da farklı engellerle mücadele etmek için gereken ateş gücünü sağlayacak.

Tüm bu içeriğe ek olarak yeni sezonda, oyuncuların takımlarını yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir Takım Yönetim sistemi, savaş alanındaki rolleri daha iyi tanımlayacak olan bir araç yükleme güncellemesi ve yenilenmiş Vault silahları da dahil olmak üzere birçok irili ufaklı güncelleme de yer alacak.



5. sezonun ilerleyen vakitlerinde, Battlefield 2042'nin çıkışında yer alan Hourglass haritasının yenilenmiş versiyonu da oyunculara sunulacak. Otoyolun altında yeni bir rota içeren bu harita görev yerleri arasındaki mesafeyi azaltarak daha iyi siper alınmasına ve savaşların daha eğlenceli geçmesine olanak tanıyacak.