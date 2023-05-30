Ekran paylaşma özelliği Whatsapp'a geldi

WhatsApp, yeni ekran paylaşma özelliği ile kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında ekranlarını diğer kullanıcılarla paylaşmasına imkan tanıyor. Bu özellik, Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi video konferans uygulamalarında uzun zamandır bulunan bir özellik olmasına rağmen, WhatsApp'ta henüz mevcut değildi. Yeni özellik, WhatsApp'ın mesajlaşma uygulamasına önemli bir avantaj sağlayacak.



WhatsApp'ta nasıl ekran paylaşılır?

WhatsApp uygulamasında, aramak istediğiniz kişiyi görüntülü olarak arayın.

Görüntü simgesinin solunda yer alan ekran paylaşma ikonuna basın.

WhatsApp'a (paylaşım için) erişim izni verin.

Ekranınız bu noktada karşı taraf ile paylaşılacak.

Şimdilik sadece WhatsApp Android beta 2.23.11.19 güncellemesini alan bazı kullanıcılar bu özelliği kullanabiliyor.

İlk olarak Android kullanıcılarıyla paylaşılması beklenen özellik, yakın bir gelecekte tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulabilir.

Ekran paylaşımı özelliği kullanıma açıldığında, kullanıcılar görüntülü arama sırasında alt kısımda bulunan mikrofon, kamera değiştirme ve aramayı sonlandırma gibi simgelerin yanında yeni bir simge daha görecekler.