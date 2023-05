"Yüzüklerin Efendisi: Gollum" için full deneyim

Yüzüklerin Efendisi oyunlarının yeni dalgası bu ayki Gollum ve Heroes of Middle-earth ile sınırlı kalmayacağını hissettirmiş, Amazon, Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve The Hobbit'in hikayelerini temel alan bir MMO oyun için Embracer Group ile el sıkıştığını duyurmuştu. Bu sırada sevindiren haberlerden biri de meşhur ekran kartı sürücüsünden geldi.

Yüzüklerin Efendisi: Gollum, DLSS 3 desteği ile birlikte çıktı. NVIDIA, yepyeni GeForce RTX 4060 Ti için yeni GeForce Game Ready sürücüsünü piyasaya sürdü. Game Ready sürücüsü GeForce RTX oyuncularını, Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ ve diğer birçok saygın oyun için oyuna hazır hale getiriyor.

Saniyede 100 karede 1080p çözünürlük

Game Ready sürücüsü, GeForce RTX 4060 Ti'ın tam potansiyelini ortaya koyuyor. GeForce RTX ® 4060 Ti, ışın izleme ve DLSS 3 ile te ana akım oyuncular ve yaratıcılar için inanılmaz bir performans sunuyor.



NVIDIA ® Ada Lovelace mimarisiyle tasarlanan RTX 4060 Ti, performans ve verimlilikte büyük bir nesiller arası sıçrama yaratırken aynı zamanda oyunlar ve uygulamalar için yeni bir NVIDIA RTX™ nöral render çağını başlatan yapay zeka tabanlı DLSS 3'ü de destekliyor.

Kapsamlı bir oyun deneyimi ve hızlı yanıt süresi

DLSS 3, olağanüstü bir görüntü kalitesi ve 4 kata kadar performans artışı oluşturmanın yanı sıra oyunculara kapsamlı bir oyun deneyimi ve hızlı yanıt süresi sunmak için NVIDIA'nın yapay zeka hızlandırmalı süper çözünürlük tekniklerindeki know-how'ını temel alıyor.



Yüzüklerin Efendisi: Gollum için Oyuna Hazır

J. R. R. Tolkien'in kitaplarından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi: Gollum™ 25 Mayıs'ta piyasaya çıktı. GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar, DLSS 3, DLAA, Reflex, ışın izleme ve diğer RTX teknolojilerini destekleyen The Lord of the Rings: Gollum™ oyunculara kayda değer bir oyun deneyimi vaat ediyor.



Geliştiriciler İçin Yapay Zeka Optimizasyonları

Microsoft Build konferansında NVIDIA, RTX GPU'lara sahip Windows 11 PC'lerde gelişmiş yapay zekayı eğitmeyi ve dağıtmayı daha kolay ve daha hızlı hale getirecek geliştiriciler için yeni araçlarını tanıttı.

Hangi oyunlar için ayar yapabilirim?

