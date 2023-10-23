Adobe, Yeni Yapay Zeka Destekli Araçlarını Tanıttı

Adobe, fotoğraf ve video düzenleme platformlarının üretkenliğini daha da artıracak sayısız yeni yapay zekalı aracı sergileyen Photoshop Elements ve Premiere Elements'ın 2024 sürümlerini yayınladı.

Adobe'nin en yeni yapay zeka özellikleri, şirketin yeni Sensei yapay zeka platformu tarafından destekleniyor. Şirket, Photoshop'a görüntüdeki nesneleri algılayan ve arka planları otomatik olarak kaldıran, düzenleyen veya değiştiren yeni bir özellik ekledi. Ek olarak yapay zeka destekli araçlarda bir dizi otomatik akıllı düzeltme de bulunuyor. Bu akıllı düzeltmeler arasında, nesnelerin cildinin "pürüzsüz, doğal bir görünüm" ile geliştirilmesini içeren yeni Sanatsal Efektler seçenekleri, görüntüleri ünlü sanat eserlerinden veya popüler tarzlardan ilham alan grafiklerle dönüştüren özellikler bulunuyor.

Bu arada Premiere'de Adobe'nin yapay zekası, "harekete, yakın çekimlere ve en yüksek kaliteli çekimlere odaklanarak insanları çeken" otomatik vurgulama makaraları oluşturacak.

Adobe, yapay zeka güncellemelerinin dışında her iki platforma da bir dizi standart "Elements" eklemesi ekledi.

Photoshop kullanıcıları, bulanıklaştırma, yumuşatma, bulanıklığı giderme ve renklendirme işlevlerini içeren yeni renk ve ton ön ayarlarını, fotoğraf makaralarını, kılavuzlu düzenlemeleri ve tek tıklamayla düzenleme özelliklerini kullanabilecek. Premiere kullanıcıları, reverb dahil bir dizi yeni ses efektinin yanı sıra çok sayıda düzenleme eğitimine de sahip olacak.