Depremzede kadınlar “Dijital Benim İşim” projesiyle dijital hayata adım atacak

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı'nın 3 yıl önce hayata geçirdiği "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında afet bölgesinde 15 eğitim konteyneri kuruldu. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da konumlandırılan konteyner sınıflarda, kursiyer kadınlara hem geleneksel el sanatları hem de dijital teknolojiler alanlarında eğitim alma imkânı sunulacak.

17 Ekim 2023 - Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinin yeni döneminde ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınlar olacak. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da toplam 15 eğitim konteyneri kuruldu. Konteyner sınıflarda, depremzede kadınlar, geleneksel el sanatları kurslarına katılarak el emeği ürünler üretebilecekleri gibi, bölgeye özel geliştirilen "Dijital Dünyaya Giriş" eğitimleriyle de dijital becerilerini geliştirerek ürettikleri geleneksel ürünleri dijital kanallarda satabilecekler. "Dijital Benim İşim" projesiyle bu yılın sonuna kadar afet bölgesi dahil toplam 20 ilde 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

"Dijital Benim İşim" projesinin yeni dönemi kapsamında afet bölgesinde yapılan çalışmalar Kahramanmaraş EXPO Konteyner Kent'te düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası eğitim konteyneri ziyaret edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 'Dijital Benim İşim' projesinin üçüncü dönemi başladı. Bu proje ile kadınların dijital yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kadınlara Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama olmak üzere iki farklı eğitim programı sunuyoruz. Kursiyerlere halk eğitimi merkezlerinde 30 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 44 saatlik Dijital Pazarlama eğitimi sunuyoruz. Eğitimlerin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü ise uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Proje eğitimleri yeni döneminde Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 20 ildeki 180'den fazla halk eğitimi merkezinde yaklaşık 400 eğiticiyle verilecek. Bu yıl proje eğitimlerinin 15 bin kadın kursiyere ulaşmasını hedefliyoruz. 20 ilimizdeki kursiyerlerimizi halk eğitimi merkezlerimizde verilen Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama kurslarıyla, deprem bölgesinde ise 'Dijital Dünyaya Giriş' eğitimleriyle buluşturuyoruz."