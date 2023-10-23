Diablo IV Kan Sezonu Şimdi Oyunda; Steam’de de çıktı

Diablo IV'ün Kan Sezonu herkes için çıktı! Aktris ve yapımcı Gemma Chan tarafından seslendirilen Vampir Avcısı Erys ile takım olup, Korunak'ta kol gezen yeni kana susamış tehditle savaşmak için Vampir Güçlerini toplamanın tam sırası. Oyuncular, bu sezonda zorlu düşmanlara ve onları yöneten korkunç Vampir Lordu Lort Zir'e meydan okuyacağın yeni bir görev serisini keşfedecek.

Bu Sezonla birlikte Kâbus zindanları güncellemeleri, 100. Seviyeye daha hızlı atlama, binekler düzenlemeleri, ek oyun sonu patronları, Sınıf dengesi iyileştirmeleri ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli yaşam kalitesi güncellemeleri de geliyor.

Steam'de Diablo IV oynamak için heyecanlananların bekleyişi artık sona eriyor! Oyunun Steam'de çıkmasıyla birlikte oyuncular Steam başarımları, Steam arkadaş listeleri ve bu arkadaşları oyun içinde oynamaya davet etme seçeneği gibi çeşitli özelliklere erişerek Korunak'a girebilirler.