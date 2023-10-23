Riot Games Yeni Müzik Grubu HEARTSTEEL’i Duyurdu

Riot Games, efsanevi League of Legends şampiyonlarının yenilenmiş versiyonlarından oluşan en yeni sanal müzik grubu HEARTSTEEL'i tanıttı. Modern müzik notalarının farklı kültürlerle harmanlandığı bu müzik grubunda Ezreal, Kayn, Aphelios, Yone, K'Sante ve Sett, en dikkat çekici ve eğlenceli şarkılarını hayranlarıyla buluşturmaya hazır. Daha önce K/DA, Pentakill ve True Damage gibi kurduğu sanal müzik gruplarıyla Spotify'da milyarlarca dinlenmeye ulaşan Riot Games Music, HEARTSTEEL grubuyla bu sefer rap müzikseverleri bir araya getiriyor.

İlhamını bireysellik ve yaratıcılıktan alan HEARTSTEEL, çıkış şarkısı PARANOIA ile tüm oyunculara başarıya giden yolda eşlik etmeyi hedefliyor. Grubun bitmek bilmeyen enerjisini ve kendine has tarzını en iyi şekilde yansıtan PARANIOA, 23 Ekim Pazartesi günü yani bugün Türkiye saatiyle 19.00'da müzikseverlerle buluşacak. PARANIOA, 23 Ekim itibarıyla League of Legends'ın YouTube sayfasından dinlenebilir olacak. Yeni müzik grubu ve şarkısı hakkında daha detaylı bilgilere Dropbox üzerinden ulaşmak için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

League of Legends şampiyonlarının en yeni versiyonlarının canlandırıldığı yeni HEARSTEEL'de Ezreal'i BAEKHYUN, SETT'i ØZI, K'Sante'yi Tobi Lou ve Kayn'ı ise Cal Scruby seslendiriyor. Sanal şarkıcıları ve müzik gruplarıyla oyuncuların beğenisini toplamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Riot Games, uzun zamandır sadece erkeklerden oluşan bir müzik grubu ortaya çıkarma hayalini HEARTSTEEL sayesinde hayata geçirdiklerin belirtti.