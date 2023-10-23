Valorant'a yeni ajan: ISO

Riot Games ve VALORANT yeni ajan Iso'yu oyunculara tanıttı. Uzun zamandır yeni bir düellocu bekleyen oyuncular, ISO ile beklentilerinden fazlasını buldular. Çünkü oyuncular arasında yaygın olan teke tek kapışma merakı, yeni ajan ISO ile artık Kingdom sokaklarına taşınıyor.



Çinli kiralık suikastçı Iso düşmanların saflarını darmadağın etmek için bir akış haline giriyor. Çevredeki enerjiyi yeniden şekillendirerek kurşun geçirmez bir kalkana dönüştüren Iso odağını yitirmeden bir sonraki ölümüne düellosuna ilerliyor. Iso'nun yetenekleri ise şu şekilde:

Çelik İrade (E)

Bir odaklanma sayacı BAŞLAT. Odaklanma tamamlandığında, öldürdüğün veya ölmeden önce senden hasar alan düşmanların enerji küresi düşürdüğü bir akış haline girersin. Bu küreye ateş ettiğinde herhangi bir kaynaktan gelecek ilk hasarı engelleyen bir kalkan kazanırsın.

Garez (Q)

Bir moleküler dalga KUŞAN. Dalgayı ileri fırlatarak temas ettiği bütün oyunculara SAVUNMASIZ etkisi uygulamak için ATEŞ ET. Bu dalga duvarlar dahil olmak üzere sert cisimlerin içinden geçebilir.