Valorant'a yeni ajan: ISO
Valorant'a Bölüm 07 Kısım 03'te gelecek yeni ajan ISO'yla 1 v 1 düellolar ortalığı kasıp kavuracak.
Riot Games ve VALORANT yeni ajan Iso'yu oyunculara tanıttı. Uzun zamandır yeni bir düellocu bekleyen oyuncular, ISO ile beklentilerinden fazlasını buldular. Çünkü oyuncular arasında yaygın olan teke tek kapışma merakı, yeni ajan ISO ile artık Kingdom sokaklarına taşınıyor.
Çinli kiralık suikastçı Iso düşmanların saflarını darmadağın etmek için bir akış haline giriyor. Çevredeki enerjiyi yeniden şekillendirerek kurşun geçirmez bir kalkana dönüştüren Iso odağını yitirmeden bir sonraki ölümüne düellosuna ilerliyor. Iso'nun yetenekleri ise şu şekilde:
Çelik İrade (E)
Bir odaklanma sayacı BAŞLAT. Odaklanma tamamlandığında, öldürdüğün veya ölmeden önce senden hasar alan düşmanların enerji küresi düşürdüğü bir akış haline girersin. Bu küreye ateş ettiğinde herhangi bir kaynaktan gelecek ilk hasarı engelleyen bir kalkan kazanırsın.
Garez (Q)
Bir moleküler dalga KUŞAN. Dalgayı ileri fırlatarak temas ettiği bütün oyunculara SAVUNMASIZ etkisi uygulamak için ATEŞ ET. Bu dalga duvarlar dahil olmak üzere sert cisimlerin içinden geçebilir.
B Planı (C)
Prizmatik enerji biriktirmek için KUŞAN. Yok edilemeyen ve mermileri engelleyen bir enerji duvarını ileri doğru göndermek için ATEŞ ET.
Kiralık Katil (X / Ulti)
Bir boyutlararası arena KUŞAN. Seni ve temas ettiği ilk düşmanı ölümüne bir düelloya gireceğiniz arenaya çekecek bir enerji dalgasını savaş meydanına göndermek için ATEŞ ET.
VALORANT Bölüm 07 Kısım 03 aynı zamanda yepyeni bir Savaş Bileti'ni de beraberinde getiriyor. Yeni yıl beklentisine ve kutlama havasına girdiğimiz bu Savaş Bileti'nde Var Ki Yiyoruz spreyi, Çekirge Bir Zıplar spreyi ve bilindik öykülerle sanat türlerinden esinlenilen Kum Fırtınası Vandal ve Fındıkkıran Operator gibi kaplamalar yer alıyor.
VALORANT Bölüm 07 Kısım 03, 1 Kasım 2023 tarihinde başlıyor.