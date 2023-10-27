Google'ın hakkınızda neler bildiğini nasıl öğrenebilirsiniz?

Google'ın hakkımızda ne kadar bilgiyi depoladığını görmek hem ilginç hem de biraz korkutucu. Youtube, Android, Chrome, Gmail, Search, Maps gibi uygulamalar günlük olarak kullandığımız Google uzantılarından yalnızca birkaçı.

Kullanıcılar olarak bir noktadan sonra verdiğimiz bilgilerin kontrolünü istemeeden de olsa kaybediyoruz. Neyse ki, Google'ın sizin hakkınızda ne bildiğini öğrenmenin kolay bir yolu var: Google Kontrol Paneli hizmetini kullanmak.

Burada farklı Google hizmetlerinde tam olarak ne yaptığınızı ve hangi bilgilerin saklandığını görebilirsiniz.

1.www.google.com/dashboard adresine gidin.

2.Google hesabınızla oturum açın.

3.Son kullanılan Google hizmetleri başlığı altında, yakın zamanda ne yaptığınızı göreceksiniz, ancak aynı zamanda Diğer Google hizmetlerine de göz atabilirsiniz.

4.Gördüğünüz gibi bilgiler hizmete/uygulamaya göre sıralanıyor. Hangi hizmet olduğuna bağlı olarak Yedeklenen verileri sil, Ayarlar ve X uygulamasındaki verileriniz gibi çeşitli seçenekler bulunur.

5.Üst kısımda Hizmeti sil ve Verilerinizi indirin seçeneklerini göreceksiniz. Bir veya daha fazla Google hizmetini elinizde tutmak istemiyorsanız kişisel bilgilerinizi kaydedip hizmeti iptal edebilirsiniz.