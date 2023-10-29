Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Türk bayrağı uzayda dalgalandı

Rus kozmonot Oleg Artemyev Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

Artemyev, sosyal medya platformundan, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntülerini paylaştı.

Kozmonot, paylaşımında Rusça ve İngilizce olarak, "29 Ekim'de Türkiye'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da başka bir sosyal medya platformundan, Artemyev'e teşekkürlerini sunarak, "Bu aldığımız en güzel hediyeydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu bayrağa sergimizde yer vermekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artemyev, uzaya götürdüğü Türk bayrağını GUHEM'e hediye etmişti

Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen GUHEM'e hediye etmişti.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etmişti.