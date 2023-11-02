Apple'ın "Scary Fast" etkinliğinde neler tanıtıldı?

Yeni çipin yanı sıra yenilenen iMac, 1 milyardan fazla renge sahip 4,5K Retina ekrana, Wi-Fi 6E desteğine ve 1080p web kamerasına sahip. Tüm MacBook Pro modelleri yüzde 20 daha parlak SDR içerikler sunan göz alıcı bir Liquid Retina XDR ekrana, yerleşik 1080p kameraya, etkileyici altı hoparlörlü ses sistemine ve çok çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. 22 saate kadar pil ömrüyle1 birlikte MacBook Pro serisi, profesyoneller için üstün taşınabilirlik sağlıyor. Hem elektriğe bağlıyken hem de pil ile çalışırken aynı performansı sunması sayesinde kullanıcılar iş akışlarını her yere yanlarında götürebiliyor.

M3 çipli, yenilenmiş 24 inç iMac Yeni 24 inç iMac, Apple'ın M1 donanımlı önceki modele göre iki kat daha hızlı performans sunduğunu söylediği M3 destekli yükseltmesiyle geliyor.

14 ve 16 inçlik Macbook Pro'lar da güçlendirilmiş yükseltmesinden nasibini aldı M3 destekli yükseltme alan tek cihaz iMac değil. Apple ayrıca M3 Pro çip veya üst seviye M3 Max ile birlikte gelen yeni bir çift 14 ve 16 inç MacBook Pro modelini de duyurdu. Her iki dizüstü bilgisayarda da Mini LED ekran, 1080p kamera, altı hoparlörlü ses sistemi, 22 saatlik pil ömrü ve 128 GB'a kadar RAM bulunuyor.





Touch Bar'ı geride bırakan giriş seviyesi bir MacBook Pro

Apple, M3 Pro ve M3 Max donanımlı MacBook Pro modellerinin yanı sıra, temel M3 çipiyle birlikte gelen ve daha ucuz bir 14 inç MacBook Pro'yu da piyasaya sürüyor.

Cihaz, 13 inç MacBook Pro'yu Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü M2 çipiyle değiştiriyor ve yüzde 60'a kadar daha hızlı performans sunuyor.

Touch Bar modelinin üretimi durduruluyor, bu da artık tüm tuşların fiziksel olduğu anlamına geliyor.