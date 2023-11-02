Apple'ın "Scary Fast" etkinliğinde neler tanıtıldı?
Apple'ın daha önce duyurduğu ve Cadılar Bayramı'na denk getirdiği korkunç hızlı anlamına gelen Scary Fast etkinliği gerçekleşti. Peki bu etkinlikte neler duyuruldu? Apple'dan neler bekliyoruz?
Teknoloji devi şirket, geçen hafta şirket sürpriz bir "Korkunç Hızlı" etkinliği duyurarak Apple'ın yeni Mac serisine güç sağlamak için yeni çipler ortaya çıkaracağı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Biz de Apple'ın Scary Fast etkinliğinin çoğunlukla bir Mac tanıtım törenine dönüşeceğini tahmin etmiş hatta sizlerle paylaşmıştık. Scary Fast Mac lansman etkinliğinde öne çıkan 4 önemli duyuruyu sizler için derledik.
Apple'ın Mac ağırlıklı ürün lansmanı etkinliği, M3 donanımlı iMac ve MacBook Pro modellerine ilk bakış:
Daha güçlü bir M3 çip serisi
Beklendiği gibi bu ayki etkinlikte Apple'ın M3 çipleri ilgi odağı oldu. Yeni seride M3, M3 Pro ve M3 Max çipleri yer alıyor; Apple bunların daha verimli 3 nanometre işlemi kullanılarak yapılan "ilk kişisel bilgisayar çipleri" olduğunu söylüyor. Bu üçlü çip, "daha hızlı ve daha verimli bir CPU" sunmanın yanı sıra, ışın izlemeyi, ağ gölgelemeyi ve cihazın görevler sırasında kullandığı bellek miktarını optimize eden Dinamik Önbelleğe Alma özelliğini destekleyen güncellenmiş bir GPU ile birlikte geliyor. Apple'ın M3 çipleri 128 GB'a kadar birleşik bellek sunar; en güçlü M3 Max çipi 92 milyara kadar transistör, 40 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli CPU ile birlikte geliyor.
Bu çiplerdeki daha hızlı ve daha verimli yeni nesil GPU sayesinde, Apple çip için grafik mimarisinde bugüne kadarki en büyük ilerleme kaydediliyor. Dynamic Caching adlı çığır açan bir teknolojiye sahip olan GPU, donanımda yerel bellek kullanımını gerçek zamanlı olarak atıyor. Böylece her görev için tam olarak gereken düzeyde bellek kullanılıyor. Bu da grafiklerin en yoğun kullanıldığı profesyonel uygulamalarda ve oyunlarda GPU'dan yararlanma oranını ve performansı büyük ölçüde artırıyor.
M3 çipli, yenilenmiş 24 inç iMac
Yeni 24 inç iMac, Apple'ın M1 donanımlı önceki modele göre iki kat daha hızlı performans sunduğunu söylediği M3 destekli yükseltmesiyle geliyor.
Yeni çipin yanı sıra yenilenen iMac, 1 milyardan fazla renge sahip 4,5K Retina ekrana, Wi-Fi 6E desteğine ve 1080p web kamerasına sahip. Tüm MacBook Pro modelleri yüzde 20 daha parlak SDR içerikler sunan göz alıcı bir Liquid Retina XDR ekrana, yerleşik 1080p kameraya, etkileyici altı hoparlörlü ses sistemine ve çok çeşitli bağlantı seçeneklerine sahip. 22 saate kadar pil ömrüyle1 birlikte MacBook Pro serisi, profesyoneller için üstün taşınabilirlik sağlıyor. Hem elektriğe bağlıyken hem de pil ile çalışırken aynı performansı sunması sayesinde kullanıcılar iş akışlarını her yere yanlarında götürebiliyor.
14 ve 16 inçlik Macbook Pro'lar da güçlendirilmiş yükseltmesinden nasibini aldı
M3 destekli yükseltme alan tek cihaz iMac değil. Apple ayrıca M3 Pro çip veya üst seviye M3 Max ile birlikte gelen yeni bir çift 14 ve 16 inç MacBook Pro modelini de duyurdu. Her iki dizüstü bilgisayarda da Mini LED ekran, 1080p kamera, altı hoparlörlü ses sistemi, 22 saatlik pil ömrü ve 128 GB'a kadar RAM bulunuyor.
Touch Bar'ı geride bırakan giriş seviyesi bir MacBook Pro
Apple, M3 Pro ve M3 Max donanımlı MacBook Pro modellerinin yanı sıra, temel M3 çipiyle birlikte gelen ve daha ucuz bir 14 inç MacBook Pro'yu da piyasaya sürüyor.
Cihaz, 13 inç MacBook Pro'yu Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü M2 çipiyle değiştiriyor ve yüzde 60'a kadar daha hızlı performans sunuyor.
Touch Bar modelinin üretimi durduruluyor, bu da artık tüm tuşların fiziksel olduğu anlamına geliyor.