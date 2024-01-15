Milli Uzay Programı, ilk Türk astronotuyla "boyut" atlayacak

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderilecek olması da söz konusu programın başarısının tescillenmesi olarak yorumlanıyor. Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi, Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin uzay hedefleri yeni bir boyut kazanacak.

Erdoğan, 9 Şubat 2021'de "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" sloganıyla Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı duyurdu. Programda belirlenen 10 hedef içerisinde bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi de bulunuyor.

YENİ HEDEFLERE ODAKLANILACAK

Türkiye, gelecek dönemde programdaki hedefleri uygulamaya devam edecek. Bu kapsamda ikinci uzay yolcusu olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in nisan ayında uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Programda yer alan Ay'a ilk temasın sağlanması hedefi içinse çalışmalar sürüyor. Ayrıca yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması ana hedefler arasında bulunuyor.

Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye taşımak, ülkede uzay sanayi ekonomi sistemini daha da geliştirmek ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da programdaki başlıklar arasında yer alıyor.

Böylece Türkiye, 600 milyar dolara erişen ve hızla 1 trilyon dolara çıkması öngörülen uzay ekonomisinden pay alma hedefinde emin adımlarla ilerliyor.