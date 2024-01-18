Uzay’a gidecek olan ilk Türk astronotun yolu Ağrı’dan geçmiş

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu" hedefini gerçekleştirecek Alper Gezeravcı'nın Ağrı'nın Tutak ilçesinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Tutak'ta öğretmenlik yaptığı yıllarda ilçe sakinleriyle bir arada olan Alibaba Gezeravcı'nın oğlu olan Alper Gezeravcı'ya ait fotoğrafta Savcı Sayan'ın da yer aldığı görüldü.

Savcı Sayan sosyal medya hesabında duygularını şu şekilde ifade etti: "Fotoğraftaki bebek bugünkü milli gururumuz uzaylı Alper. Uzaya gidecek olan milli gururumuz, kardeşimiz Alper Gezeravcı'nın bebekliği bizimle geçti. Babası Alibaba Gezeravcı öğretmenimizdi, hepimizin babası gibiydi. Bizi çok seviyordu, Biz de o sevgiyi Alper'e gösteriyorduk. 2021 yılında arşivimde bulduğum fotoğrafı öğretmenime göndermiştim. Duygulanıp bana mesaj atmıştı.

Nereden nereye. Allah yardımcıları olsun.

1980 yılı Ağrı/ Tutak Yatılı Bölge Okulu"