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İlk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dünya'ya dönüşlerini hala uygun olmayan hava koşulları sebebiyle bir kez daha erteledi.

İLK TÜRK ASTRONOT GEZERAVCI’NIN DA BULUNDUĞU DRAGON’UN DÖNÜŞÜ TEKRAR ERTELENDİ
6 Şubat 2024, Salı Güncelleme : 11:55:52

AA

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."

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