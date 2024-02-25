Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk tam uçuş simülatörü, 40 bin saatlik uçuş süresini geride bıraktı

HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve 24 Kasım 2006'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan uçuş simülatörü, dünyada sadece Türkiye ve Güney Kore olmak üzere iki ülkede bulunuyor.

11. Ana Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı Standardize Simülatör Akademik Eğitim Filo Komutanlığınca kullanılan ve eğitimlerde 40 bin saatlik uçuş süresini aşan simülatör, CASA olarak bilinen "CN-235" tipi kargo uçağının birebir özelliklerini kullanıcı deneyimine sunuyor.