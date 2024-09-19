Bilgisayarlarınızda yeni çağ açılıyor! Windows 11 24H2 güncelleme tarihi belli oldu
Uzun zamandır üzerinde çalışıldığı bilinen Windows'un yeni güncellemesi Windows 11 24H2, yeni özelliklerle kullanıcılarına sunulacağı tarihi verdi. Peki yeni özellikler neler olacak ve bilgisayar kullanma deneyiminiz nasıl değişecek? İşte ayrıntılar...
Microsoft, merakla beklenen Windows 11 24H2 güncellemesinin çıkış tarihini nihayet duyurdu. Yeni güncelleme, 8 Ekim'de tüm uyumlu sistemler için yayımlanacak.
Yazılım devi, 24 Eylül'de isteğe bağlı bir güvenlik dışı önizleme sürümünü kullanıcıların hizmetine sunacak, ancak asıl güvenlik güncellemesiyle birlikte 8 Ekim'de genel dağıtıma başlanacak.
Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte, Microsoft Copilot aracı Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre şekilde çalışacak. Ayrıca bu özellik, kasım ayında Windows 10'un son sürümüne de eklenecek.
Sıkça sorulan "Bilgisayarım bu güncellemeyi alacak mı?" sorusuna gelince, Microsoft mevcut sistem gereksinimlerinde bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle daha önce güncelleme alabilen kullanıcılar, yeni 24H2 sürümünü de rahatlıkla cihazlarına yükleyebilecekler.