Bilgisayarlarınızda yeni çağ açılıyor! Windows 11 24H2 güncelleme tarihi belli oldu

Sıkça sorulan "Bilgisayarım bu güncellemeyi alacak mı?" sorusuna gelince, Microsoft mevcut sistem gereksinimlerinde bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle daha önce güncelleme alabilen kullanıcılar, yeni 24H2 sürümünü de rahatlıkla cihazlarına yükleyebilecekler.