Savunma sanayii firmaları Nusret-2024 Davet Tatbikatı kapsamında teknolojilerini sergiledi

Tatbikatın sancak gemisi olan ve Alsancak Limanı'na demirli bulunan TCG Sancaktar'daki sergiye 12 Türk savunma sanayi firması katıldı. Firmaların su altı ve su üstü teknoloji ürün ve araçlarını görücüye çıkardığı sergiye tatbikata iştirak eden gemi komutanlıklarından yetkililer ve gözlemciler de ilgi gösterdi. Sergide radara yakalanmayan su altı planörünü tanıtan Sonitus firmasının kurucu ortağı Ayberk Aybek, 2016 yılından bu yana Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimler yaptıklarını söyledi.

Su altı planörünün arkasında herhangi bir iz bırakmadan suyun altında 6 ay seyir yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve 1000 metre derinliğe kadar inebildiğini anlatan Aybek, "Bu cihazla suyun altında birçok keşif yapmak mümkün. Yaklaşık 5 kiloluk faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Şu anda Deniz Kuvvetleri ve devletin diğer kurumlarıyla cihazın envanterlere dahil edilmesi için görüşüyoruz." dedi.

Aybek, planörün seyir denemelerine devam ettiğini, Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında seyir planladıklarını da aktardı.

İNSANSIZ SU ALTI CİHAZLARI SERGİLENİYOR

İnsansız su altı cihazlarını sergileyen Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan da cihazlarının dalgıçların inemediği derinliklerde pek çok görevi yerine getirebildiğini aktardı.

Su altında 100 metreden 3000 metreye kadar değişen derinliklere inebilen cihazların uzaktan kumandayla yönetildiğini, arama kurtarmanın yanı sıra mayın tespiti ve imhasında kullanılabildiğini kaydeden Tezcan, geliştirdikleri 600 metre derinliğe inen cihazı bir süre önce Şili'ye gönderdiklerini aktardı.

TATBİKAT

Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 geminin katılımıyla başlayan Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğlisi yaklaşma sularında icra ediliyor. Tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci iştirak ediyor.