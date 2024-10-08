2024 Nobel Fizik Ödülü'ne yapay zeka damgası!

Yapılan açıklamada, "Bu yıl fizik alanında Nobel Ödülü kazanan iki bilim insanı, günümüzün güçlü makine öğreniminin temelini oluşturan yöntemleri geliştirmek için fizik araçlarını kullandılar. Yapay sinir ağlarına dayalı makine öğrenimi şu anda bilim ve mühendislik alanları ile günlük yaşamda devrimlere yol açıyor" ifadeleri kullanıldı.



Hopfield'ın verilerdeki görüntü ve diğer örüntü türlerini depolayıp yeniden yapılandırabilen bir ilişkisel bellek ortaya çıkardığı, "Yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen Hinton'un ise verilerdeki özellikleri otonom olarak bulabilen ve resimlerdeki belirli öğeleri tanımlama gibi görevleri yerine getirebilen bir yöntem bulduğu belirtildi.

Ödüle layık görülen 2 bilim insanının 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) tutarında maddi ödülü de paylaşması bekleniyor.